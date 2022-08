Lydia Lozano es una de las colaboradoras de Sálvame más querida por el público, y no es para menos, porque entre sus bailes, sus memes y sus reivindicaciones, tiene ganada a la audiencia. Y una tarde más, se ha vuelto a meter a todo el mundo en el bolsillo.

Ataviada con un colorido vestido que le llegaba por las rodillas, el director del programa le ha pedido que se levantara para que fuera a la sala VIP, pero nadie lo sabía. Ante lo que Laura Fa ha hecho un comentario que ha desembocado en una gran reivindicación de Lydia Lozano.

"A ver si la falda va a ser demasiado corta para Marta", ha dicho Laura Fa, en relación a un comentario de la colaboradora Marta López sobre las faldas en mujeres mayores. Ante ello, Lydia Lozano ha explotado.

“¡¿Quién ha dicho que las mujeres mayores, que yo no me considero mayor, no podamos ir con una falda corta?! Es que es alucinante… yo hasta que no tenga una pierna chunga me veréis con las faldas cortitas. ¡¿Pero qué es esto?!”, ha espetado la colaboradora. "En este país vamos para atrás".