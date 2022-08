Borja es un municipio zaragozano de apenas 5.000 habitantes. Y sin embargo es famoso en todo el mundo. Se lo debe a Cecilia Giménez, una mujer de 91 años que hace diez puso a Borja en el mapa con el tremendo revuelo que formó.

Se cumplen 10 años de su Ecce Homo, aquella 'restauración' tan obtusa que su resultado dio la vuelta al mundo e hizo famosa a la "artista", a la obra y a la localidad.

Cecilia Giménez se ofreció a mejorar el 'Ecce Homo' y los responsables de la iglesia consintieron a falta de mejor plan

Las intenciones de Cecilia eran buenas. Sólo quiso restaurar el Ecce Homo de la iglesia del Santuario de Misericordia, un óleo sobre yeso de 66 × 40 cm, pintado por Elías García Martínez tiempo después de la Guerra Civil. Los años lo habían ido deteriorando porque el pintor no utilizó los materiales propios para pintar sobre yeso.

Imágenes cedidas por el Centro de Estudios Borjanos del Ecce Homo pintado por el artista Elías García Martínez en uno de los muros de la iglesia del Santuario de Misericordia de Borja. EFE

Cecilia Giménez era parroquiana habitual y había ayudado en varias labores; incluso había retocado un lienzo de la Virgen del Carmen. Se ofreció a mejorar el Ecce Homo y los responsables de la iglesia le dieron permiso. Cecilia se puso a restaurar la pintura con sus materiales, y el resultado final, y lo que vino después, no podría haberlo imaginado ni el más visionario guionista de Hollywood.

'Heraldo de Aragón', 21 de agosto

Todo pudo haber quedado en el disgusto del párroco y los parroquianos del Santuario de Misericordia. La tabla se habría guardado discretamente y ora pro nobis. Pero no. De la fatídica restauración se hizo eco el Centro de Estudios Borjanos. Era el 7 de agosto de 2012. Solo quedaba que algún periodista le echara un ojo al caso.

Cecilia Giménez, la mujer que 'restauró' el 'Ecce homo'. TVE

Y pasó. La noticia la contó el principal periódico aragonés, el Heraldo de Aragón, el 21 de agosto. Fue el escaparate para que la prensa de Madrid y Barcelona se hiciera eco también de lo sucedido con el Ecce Homo. Y de allí, al mundo. Medios de comunicación de todo el planeta glosaron la "hazaña" de Cecilia.

Las redes sociales, especialmente Twitter, convirtieron a la ocasional restauradora en protagonista de miles de tuits y memes, sobre todo, lo segundo. Cecilia Giménez y su cuadro fueron trending topic mundial. Y así la historia de la octogenaria restauradora dio la vuelta al mundo en tan solo 24 horas.

Hommer como 'Ecce Homo' ARCHIVO

De los memes de Twitter a las televisiones del mundo

El Ecce Homo de Cecilia fue carne de meme y de parodia televisiva. Pero no solo en España, también en Estados Unidos o Reino Unido. Sucedió en el veterano programa Saturday Night Live, en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en el late show de Conan O'Brian o en capítulos de comedias televisivas como Hot in Cleveland, protagonizada por la recordada y querida Betty White, o Hacks, la serie de HBO Max capitaneada por Jean Smart. En abril de 2016, en Reino Unido, Sky TV emitió el documental Fresco Fiasco.

Apareció en el millonario videojuego Angry Birds y hasta se creó una aplicación para móviles. Según el sector, la reproducción de la pintura de Cecilia ha sido uno de los disfraces más vendidos para Halloween en la última década. En Halloween, en Japón y en 2018 la pintura de Borja se coló en la colección de obras maestras vivientes que pasearon por las calles de Tokyo.

En el futuro todas las obras maestras saludarán a los espectadores pic.twitter.com/0EiET28Ewd — Materlín (@Maeterlinck) October 29, 2018

Y una ópera. El Evelyn Smith Music Theatre de la Universidad Estatal de Arizona acogió en 2018 el estreno en versión concierto de Behold the Man (Ecce Homo). La presentación mundial de la ópera tuvo lugar en 2019 en Zaragoza.

Los autores de la ópera sobre el 'Ecce Homo' de Borja. EFE / BEATRIZ LIMÓN

Vino, zapatillas, camisetas, llaveros, máscaras...

El éxito no fue flor de un día. La onda expansiva fue intensa. Ese 2012, Bodegas Aragonesas lanzó un vino al que llamó Ecce Homo de Borja y dos años después la protagonista firmaba un acuerdo para comercializarlo ya con una etiqueta en la que aparecía la pintura en cuestión. Los fondos se destinarían íntegramente a diferentes causas benéficas.

El vino que lanzó Bodegas Aragonesas. Javier Cebollada / EFE

Con aquel Jesucristo desfigurado por las bienintencionadas manos de Cecilia también se lanzaron al mercado zapatillas, camisetas, máscaras de carnaval y varios objetos de merchandising. En 2020, una empresa japonesa sacó al mercado una colección de llaveros. El rey de la colección era el que mostraba el Ecce Homo, que aparecía junto a otros ejemplos de desafortunadas restauraciones artísticas "perpetradas" en España.

Los ecos del amoroso trabajo de Cecilia aún se escuchan en 2022. Hace poco más de un mes, el Ecce Homo de Cecilia se coló en una crítica del nuevo disco de remixes de Madonna, titulado Finally enough love, en la revista musical Pitchfork. A la hora de analizar la labor de los productores podemos leer: "El hecho de que el DJ israelí Offer Nissim aparezca dos veces (...) es un lavado de cara cultural similar a los escandalosos intentos de Cecilia Giménez por limpiar el fresco del Ecce Homo".

También este 2022, el jurado de Rupaul's Drag Race un programa de televisión que ven cada semana cerca de tres millones de personas, se acordó del cuadro de Borja, como ejemplo de lo que no hay que hacer.

Turistas de medio mundo en Borja

Al Santuario de Misericordia siguen llegando muchos turistas. Se calcula que el fresco "restaurado" atrajo a más de 150.000 personas en sus dos primeros años, procedentes de medio mundo. Con el paso de los años, la fiebre ha bajado.

Eduardo Arilla, alcalde de Borja desde 2015, estima que el Santuario recibe ahora unos 11.000 visitantes cada año. El efecto del Ecce Homo en 2021 supuso para las arcas del municipio unos 45.000 euros y en total, en estos diez años, unos 300.000 euros.

Turistas ante el 'Ecce Homo' de Borja, restaurado por Cecilia Giménez EUROPA PRESS

El dinero no va al Ayuntamiento, sino a la Fundación Sancti Spiritus y al Santuario. Con esos euros se pagan los empleos que genera el Ecce Homo y se dan becas a las familias más necesitadas del pueblo. El 49% de la propiedad intelectual de la pintura pertenece a Cecilia y el 51% a la Fundación Sancti Spiritus.

Borja inauguró en marzo de 2016 el Centro de Interpretación del Ecce Homo, donde se recopilan los recortes de prensa, audios, fotografías y vídeos que rememoran "lo sucedido". Además, se instaló un lienzo con el contorno del Ecce Homo "para que todo el que quiera pueda dar su pincelada" y un photocall con esta misma imagen para que los visitantes puedan poner su cara y convertirse por un momento en el Ecce Homo. Cuatro meses después llegó el museo dedicado a Cecilia Giménez.

La iglesia del Santuario de la Misericordia queda a cinco kilómetros de Borja. La visita cuesta 3 euros e incluye la iglesia, el Centro de Interpretación, el Caserón y, por supuesto, el Ecce Homo peor restaurado de la historia.

Hoy, con 91 años, Cecilia vive en una residencia de ancianos. Casi no concede entrevistas, pero en 2018 le dijo a Elena Pérez Beriain, la primera periodista que contó lo suyo con el Ecce Homo, que lo mejor que le había dado aquel ruido y aquella fama fue el cariño de la gente. Aseguraba, sin dudar, que "volvería a repetirlo todo".