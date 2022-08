La gran bronca de Anabel Pantoja y Yulen Pereira en el aeropuerto, a punto de hacer su primer viaje juntos

Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han convertido en una de las parejas más destacadas de Mediaset desde que se lanzaran con su relación en Supervivientes. Sin embargo, no siempre se muestran tan acaramelados como en Honduras.

Así lo ha contado este martes Sálvame, que ha mostrado las imágenes de la pareja discutiendo en el aeropuerto de Madrid, a punto de realizar su primer viaje juntos.

Los exconcursantes de Supervivientes fueron grabados muy enfadados unas horas antes de poner rumbo a Egipto. Al deportista se le podía ver sonriendo y enseñando el móvil, pero a la influencer no le hacía gracia lo que veía, tal y como se comprobaba con sus muecas.

'Café con aroma de Anabel': los supervivientes protagonizan un nuevo episodio de su historia de amor en Egipto 💔 #yoveosálvame https://t.co/ksaQJQzDal — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 9, 2022

La sobrina de Isabel Pantoja hacía aspavientos con la cabeza y movía los brazos energéticamente. Mientras, su pareja le negaba con la cabeza una y otra vez.

"Ella tiene una cara de rancia… Parecía molesta y todo. No parecía nada feliz. Él, a lo mejor puede ser que sí, pero ella no", ha contado una testigo al programa, que desde hace días ha estado siguiendo los pasos de la pareja por Madrid. No obstante, parece que el enfado se quedó en España, ya que ambos están publicando numerosas imágenes en las que se les ve felices y enamorados.