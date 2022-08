Gloria Camila es una de las partes que se encuentra en medio del terremoto en el que se ha convertido el matrimonio de su padre, Ortega Cano, y Ana María Aldón. Y, en Ya es Mediodía, Gloria Camila estuvo a punto de derrumbarse al hablar de su padre.

Pero es que según Marta López, compañera de programa de Gloria, fuera de cámaras lo único que hacía era llorar. "Ella llora cuando se le pregunta por su padre. Antes de empezar el programa, llorando por todo. Lo está pasando mal".

"Lo que está pasando en esa casa... Ella está sufriendo por su padre. Estaba todo el rato muy sensible por él, sufriendo muchísimo. Nos dijo: 'Tenéis que entender que yo no puedo decir lo que pasa allí porque es una cosa que les corresponde a ellos'", ha contado.

"Ella no hace responsable a nadie. Siempre trata de medir muy bien sus palabras. Pero no sabe qué va a pasar con su padre cuando ella entre en Pesadilla en el Paraíso", ha explicado Marta López, que insiste que no es amiga de Gloria Camila, pero que al ser compañeras de programa, cada vez la ve pasarlo peor.