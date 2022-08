¿Qué puedo ver esta noche en televisión?

La 1. 22.25 h. Comando al sol. El programa navega por las aguas del Mar de Castilla, a orillas de La Alcarria. Los reporteros irán a un centro náutico en el Pantano de Alocén y caminarán entre las brasas en San Pedro Manrique. También visitarán el Monasterio de Uclés y pasarán por Buendía, localidad conquense de 400 habitantes donde un día aparecieron 20 caras gigantescas talladas en piedra y esparcidas en dos kilómetros.

La 2. 22.00 h. 'El comisario Montalbano'. El comisario, personaje creado por el escritor Andrea Camilleri, trabaja en Vigata, Montelusa, con dos peculiares acompañantes. A pesar de ser un hombre de ley, Montalbano no duda en romperla para resolver sus casos en la Sicilia rural gobernada por la mafia. Hoy, el secuestro de la joven Susanna Mistretta le trae de cabeza. Su familia, que vivió tiempos mejores, está en bancarrota.

Antena 3. 22.45 h. 'Hermanos'. Nuevo episodio de la exitosa serie turca. Doruk le declara su amor a Asiye. Le promete que estarán en contacto y la esperará; de hecho, tendrán una relación a distancia hasta que puedan ir a la universidad y estar juntos. Cuando Orhan despierta y se entera de que sus sobrinos se van a otra ciudad, sale corriendo del hospital para ir a la estación y evitarlo. Los convence y vuelven al gallinero.

Cuatro. 22.55 h. '9-1-1'. La cadena emite tres capítulos de esta ficción estadounidense que se centra en las vidas y las carreras de los que reciben las llamadas de emergencia: policías, paramédicos, bomberos y gente que arriesga su vida para salvar a otros. En el reparto, caras conocidas como las de Connie Britton (Nashville), Angela Bassett (What's love got to do with it) y Peter Krause (A dos metros bajo tierra). Antes, First Dates.

Telecinco. 21.55 h. Esta noche gano yo. Carolina Cerezuela y Christian Gálvez presentan y son también capitanes de sendos equipos de famosos que competirán en varios juegos y en duelos individuales. Los famosos son Edu Soto, Patricia Montero, Belinda Washington, Miriam Díaz-Aroca, La Terremoto de Alcorcón, Jorge González, Michelle Calvó, Rocío Madrid, Carlo Costanzia y Ricky Merino. Tensión y diversión a más no poder.

La Sexta. 22.30 h. 'Six'. Dos nuevos capítulos. En el primero, con la nueva información de Gina, los SEAL van a Bosnia para capturar al príncipe, el responsable del ataque a Rip. En el segundo, Gina le da a Michael una última oportunidad para confesar su conexión con el príncipe, Jackie toma medidas desesperadas y un embajador es secuestrado. Con Walton Goggins, Olivia Munn y Barry Sloane, entre otros.