Carla Barber elimina a golpe de láser los últimos rastros de su pasado junto a Diego Matamoros

La influencer y médico estético Carla Barber está viviendo una de las etapas más felices de su vida. Hace unos meses se convirtió en madre con la llegada de Bastian, fruto de su amor con Joseph, con quien lleva saliendo poco más de un año. Quizá sea el motivo por el que ha decidido eliminar definitivamente cualquier rastro de su pasado junto a Diego Matamoros.

La exconcursante de Supervivientes ha mostrado en su cuenta de Instagram su nuevo paso. Se ha lanzado a borrar de su piel el tatuaje que le unía con el hijo del colaborador de Sálvame, a pesar de que anteriormente prometió que nunca se lo quitaría.

Carla y Diego decidieron sellar su amor en su piel con un corazón azul. Ambos dijeron en varias ocasiones que, pasase lo que pasase, no se desharían de él. Sin embargo, la influencer ya no tiene rastro del tatuaje, lo que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

Promocionando uno de los tratamientos de su clínica, Barber ha compartido un vídeo en el que se ve cómo le eliminan con láser ese tatuaje. Y a algunos de sus fans no les ha parecido muy bien. "Dijiste que no te ibas a quitar nunca el corazón azul ni cuando terminaras esa relación. Y mira ahora, ¡borrándolo!", le escribió uno de ellos, mientras que otro exclamó: "Donde dije digo, digo Diego".

Aunque ese tatuaje es el que más revuelo ha causado, lo cierto es que Carla Barber también ha eliminado otro de sus dibujos. En las redes ha mostrado los restos de otro que tenía, demostrando que el corazón azul de Diego Matamoros no es lo único que le sobraba en la piel.