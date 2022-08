El arquitecto Joaquín Torres anuncia su boda con Raúl Prieto, director de 'Viva la vida'

Joaquín Torres, el conocido como arquitecto de los famosos, ha anunciado su boda con el director del programa Viva la vida, Raúl Prieto. Torres estuvo casado durante once años con Mercedes Rodríguez Parrizas, con la que tuvo dos hijos y de la que se separó en 2015. Dos años después se conoció que había iniciado una relación con Prieto.

"Tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un 'anillo' de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación, y le pedí matrimonio al amor de mi vida", ha contado Torres, que se encuentra en Italia, en la red social Facebook.

En el texto habla de "años de miedo, de remordimientos, de culpas, de vergüenzas" y dice que sus hijos le han dado su "beneplácito". "Raúl después de mis hijos lo es TODO. Y darle su sitio y que él me de el mío, es algo que pone punto y seguido a una historia repleta de espinas", comenta.

La boda tendrá lugar la próxima primavera "en un lugar de la vieja Europa", explica el arquitecto, y con aquellas personas que no le han juzgado, "que jamás ha tenido ni un reproche por ser quien soy… esa gente que es mi mundo". Allí gritará "al mundo" el amor que siente.

"Hemos superado muchas cosas juntos, y no imagino mejor compañero de vida… Una vida en la que he perdido tanto, tanto, tanto tiempo por cobardía… pero ya NO. La cara B del disco es solo nuestra", ha señalado.