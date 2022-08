Victoria Beckham, en guerra con su nuera Nicola Peltz, mujer de su hijo Brooklyn

Todo parecía indicar que en la familia Beckham no había sitio para los malos rollos. Sin embargo, esa idea se ha roto por completo cuando el medio estadounidense Page Six ha anunciado que posiblemente Victoria esté en guerra con Nicola Peltz, la mujer de su hijo Brooklyn.

El pasado 9 de abril, el mayor de los Beckham, de 23 años, contrajo matrimonio con su novia, de 27, dando lugar a una de las bodas del año. Ahora, meses después, se ha dado a conocer que la cantante de Spice Girls no tiene buena relación con su nuera, incluso desde antes del enlace.

"No se soportan y no hablan. La preparación para la boda fue horrenda", afirmó una fuente cercana de la familia para Page Six. Una de las razones es que Peltz no quería que Victoria formara parte de la planificación del enlace. Además, "la comunicación era mínima", por lo que no le diría nada a ella.

La mujer de David felicitó el matrimonio tanto a su hijo como a su nuera en las redes sociales con un corto pero bonito mensaje: "Felicidades, señor y señora Beckham. Bienvenida a la familia". Sin embargo, parece que su obsesión actual se ha convertido en un "pequeño drama continuo" en la familia.

La fuente aseguró al medio estadounidense que los padres "no han hablado mucho con él (Brooklyn) en los últimos meses". Además, afirma que a Victoria le sentó muy mal que su hijo, en la portada de la revista Tatler, se refiriese a Peltz como "la nueva señora Beckham".