Ángeles (Camela) le da un toque de atención a Yastina en 'Idol Kids': "No es bonito"

Tras el fin de la fase de los rankings la semana pasada, este miércoles 3 de agosto Telecinco emitió una nueva gala de Idol Kids en la que se dio una última oportunidad para 12 participantes. La repesca se dio entre los cuatro artistas elegidos por el jurado y los ocho más votados por el público.

Así, seis de los 12 participantes se sumaron a los 36 que ya se habían clasificado para las semifinales en las galas anteriores. Una de las candidatas a la repesca fue Yastina Turner, quien se quedó a las puertas de la final en la fase de ranking.

La cantante, que en realidad se llama Yastina Samper, volvió a probar suerte en La última oportunidad y para la ocasión decidió interpretar la canción Falling. La joven asombró con lo que Omar Montes calificó como "una de las mejores que ha pasado por Idol Kids". Sin embargo, la puntuación del público no fue suficiente para logar clasificarse para la semifinal.

Además, Ángeles de Camela le dio un importante consejo a la participante: "Eres una artista maravillosa, lo has demostrado en el escenario. Me encanta que creas en ti misma, porque eso te da la seguridad que tienes. Pero que nos digamos a nosotros que somos artistas maravillosos no queda bonito. Eso es mejor que nos lo diga el público", sentenció.