La hija de Pepe Reina arrasa en 'Idol kids'

Telecinco emitió este miércoles 27 de julio una nueva entrega de Idol Kids. Tal y como había anunciado Mediaset, entre los niños que lucharon por convencer al jurado para clasificarse estuvo Grecia, hija de Pepe Reina. Según contó, la niña sueña con ser cantante, sabe que los sueños se cumplen y para dar fe de ello se atrevió con One kiss de Dua Lipa.

Y no lo hizo nada mal, pues pese a sus nervios consiguió el beneplácito de los tres miembros del jurado. "Ni en mis mayores sueños me habría imaginado estar en 'Idol Kids'. Espero que los nervios no me afecten y vivir el momento, estoy muy emocionada", reflexionó la joven.

"Es orgullo de padre, me emociono... Estaremos en lo que necesite y en lo que quiera en su vida y si decide dedicarse a esto pues le apoyaremos en todo lo que podamos. Quiero que los focos sean solo para ella", ha dicho el jugador muy emocionado", dijo el portero emocinado, desde backstage.

Orgulloso de tu primera experiencia mi vida!! 📺🎤 A seguir luchando por tu sueño!! 👏🏼 Vamos a estar SIEMPRE contigo!! Te quiero! ❤️🫂 #Grecia #IdolKids pic.twitter.com/Xuo0dZg4FF — Pepe Reina (@PReina25) July 27, 2022

"Hemos estado los dos súper nerviosos. Espero que esta sea la primera de muchas. Lo has hecho muy bien hija, me ha encantado", comentó un orgulloso Pepe Reina justo después de ver la actuación de su hija.