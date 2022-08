Un hombre es condenado por violar a una jornalera en Murcia y amenazarla con despedirla si lo cuenta

Un murciano de 67 años de edad ha sido condenado por violar a una mujer y darle una paliza en la parte trasera de una furgoneta. Sin embargo, a pesar de haber sido sentenciado a dos años de cárcel, se le ha concedido el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad, según informó La Opinión de Murcia.

El hombre admitió en la sede judicial haber agredido sexualmente a la mujer, quien es su empleada y que fue contratada mediante una empresa de trabajo temporal para recoger albaricoques en la finca en la que él era entonces el encargado.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2019, cuando la víctima y el agresor habían acordado quedar. El hombre recogió a la mujer en Archena y cuando esta se subió a su furgoneta la llevó a una finca localizada en la localidad de Mula. Tras detener el vehículo, la jornalera le preguntó qué hacían allí, a lo que el hombre le contestó que se callara e hiciera lo que él le pidiera si no quería tener problemas con él.

En ese momento, la mujer decidió marcharse y tras decírselo al hombre, este la empujó y la metió en la parte trasera de la furgoneta. La mujer intentó librarse de su agresor, pero este la golpeó en la cara en repetidas ocasiones y le agarró el pelo, por lo que no pudo escapar.

Seguidamente, el hombre la violó y comenzó a insultarla. "Eres una puta: si has quedado conmigo y te has subido al coche, ya sabías lo que iba a ocurrir". Posteriormente le dijo que no dijera nada, porque al fin y al cabo nadie iba a creer en su palabra. Además, amenazó con despedirla a ella y a sus compañeros si decía algo de lo ocurrido.

En prisión provisional medio año

La víctima acudió al hospital y denunció a su jefe. Este fue detenido y enviado a prisión provisional, donde estuvo medio año. Tres años después, el caso llegó a la Audiencia Provincial de Murcia. Sin embargo, no se celebró un juicio, ya que se dio una conformidad entre las partes.

Debido a esa conformidad, el hombre reconoció su crimen y se conformó con las penas pactadas. Al final, el hombre fue condenado a dos años de cárcel por agresión sexual con los atenuantes de reparación del daño, debido a que anteriormente había entregado 6.000 euros a su víctima en concepto de responsabilidad civil, y de confesión tardía.

El sentenciado no podrá acercarse a menos de 500 metros a la mujer durante siete años y pasará un lustro en régimen de libertad vigilada. Durante ese periodo de lustro no entrará a la cárcel con la condición de que no vuelva a delinquir y de que asista a un programa formativo de educación sexual.