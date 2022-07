Una exnadadora del CN Terrassa denuncia abusos sexuales cuando tenía 12 años

Una exnadadora del CN Terrassa ha denunciado haber sufrido agresiones sexuales por parte de un exentrenador de la entidad, a partir de 1989, cuando ella tenía entre doce y trece años.

El caso ha sido denunciado por el diario Ara y la exnadadora tiene previsto presentar próximamente una denuncia contra su exentrenador, Eduard Baldó, por tres presuntas agresiones sexuales.

Mediante un comunicado, el CN Terrassa anuncia que ante la publicación de este reportaje se plantea una serie de acciones, entre ellas un "apoyo total a las víctimas que sufrieron el presunto acoso sexual" por parte de este entrenador.

También realiza una "condena total a estos potenciales hechos" y "a todos los que se hayan podido producir a lo largo de la trayectoria de estas personas dentro de nuestras instalaciones".

Por todo ello, el CN Terrassa se pone a total disposición y colaboración para "esclarecer los hechos denunciados, tanto en relación con la víctima denunciada como de las posibles víctimas que pudieran haber".

En el caso de que se inicien acciones judiciales sobre los hechos relatados, el CN Terrassa "ejercerá todas las acciones" que tenga a su alcance para "aclarar los hechos", y se personará "en todas aquellas acciones judiciales que se lleven a cabo, siempre en defensa de las posibles victimas, la entidad y sus deportistas".

Además, la directiva del CN Terrassa iniciará "de forma inmediata" una investigación interna para aclarar los hechos "en la medida de lo posible" y actuará "contra todas las personas que fueran conocedoras de los mismos sin que hubieran llevado a cabo todas las acciones necesarias para denunciar la situación por los canales oportunos".

En unas declaraciones de Baldó, en el mismo reportaje del Ara, el extécnico niega los hechos con contundencia. "Estuve más de treinta años trabajando en el club, soy socio de honor. No he tenido ningún problema, nadie puede decir nada de mí, la gente me quiere", dijo el exentrenador, que minimizó los motivos por los cuales fue expulsado del CN Terrassa en 2015.