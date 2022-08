El actor, presentador, músico y monologuista Alex O'Dogherty ha reflexionado en redes sociales sobre sus 25 años de carrera en el mundo del espectáculo y el audiovisual y ha dicho sentirse "orgulloso" de lo que hace, a pesar de todos los altibajos que ha experimentado en este tiempo.

Concretamente, ha revelado que durante siete años no recibió casi ninguna oferta de trabajo, justo cuando terminaron Camera Café y Doctor Mateo, exitosas series en las que interpretó, respectivamente, al chófer Arturo Cañas y al policía municipal Alfredo Escobar.

"Cuando llegaron esas series, yo sinceramente pensaba que ya estaba todo hecho, que ya tenía la vida resuelta", ha comentado, "que ya había demostrado que era capaz de hacer de todo". Sin embargo, O'Dogherty asegura que "todo pasa" y todo "se olvida". "Pensaba que la gente iba apuntando en una libreta todo lo que hacías y tu imagen iba creciendo".

La CONCLUSIÓN que nadie ha pedido pic.twitter.com/4wrhRALScW — Alex O'Dogherty (@AlexODogherty) July 31, 2022

El actor estaba convencido de que demostrar que era capaz de "hacer drama, comedia, cantar, tocar instrumentos y presentar galas" iba a beneficiarle. Y aunque no lo hacía por eso, no ha sido así: "Hay mucha gente a estas alturas que no sabe ni lo que soy". Para explicarlo pone el ejemplo de una entrevista reciente, en cuyo texto se leía que estaba haciendo sus "pinitos" en el cine, cuando ha rodado 38 películas.

"No me di cuenta hasta 2018 de que llevaba siete años sin que me llamaran para prácticamente nada", escribe. Fue entonces, comenta, cuando escribió una charla Ted y decidió exprimir su talento "al máximo". En todo caso, fueron sus espectáculos y sus conciertos los que le dieron "la vida" cuando nadie quería contar con él; son lo que más valora de su carrera.

"Estaba haciendo cosas, mis cosas, sin pararme a esperar a que me llamaran", explica, "y cuánto me alegro". "Nunca des nada por hecho, por muy bien que te vaya", concluye O'Dogherty, "nunca dejes de trabajar, de inventar, de crear, porque nadie te va a levantar si tú no te cuidas". El actor afirma que tiene muchas ideas y proyectos y que va a estar "entretenido" durante los próximos 25 años.

Algunos amigos y compañeros le han felicitado por hacer esta reflexión, entre ellos Ángel Martín, Dani Rovira, Arturo González-Campos y Jandro.