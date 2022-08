Ana Obregón interrumpe el luto dos años después de la muerte de su hijo Aless

Ana Obregón ha hecho de los colores negro y blanco sus mejores compañeros para sobrellevar el luto por el fallecimiento de su hijo Aless, del que ya han pasado dos años. Sin embargo, ha llegado el momento de romper con esa simbólica forma de vestir a causa de la grabación de su nueva película, tal y como ha contado ella en sus redes sociales.

La actriz se encuentra trabajando para Mi otro Jon, la nueva película dirigida por Paco Arango junto a Macarena Gómez. Se trata de un rodaje especial, puesto que los beneficios irán destinados a la Fundación Aladina, con el objetivo de ayudar a los niños con cáncer.

"He roto mi luto para este personaje de tu película, querido Paco Arango. Reconozco que me veo extraña vestida de colores después de dos años, pero lo he hecho de corazón por ti y por tu maravillosa película solidaria", ha escrito la bióloga en su Instagram.

Recientemente, Ana protagonizó la portada de ¡Hola! con su posado del verano. En ella apareció con un bonito bañador blanco, como ha venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, parece que eso no va a cambiar, a pesar de que su luto se haya interrumpido con el rodaje de la película, puesto que en la revista aseguró que se trata de "una transformación".

Ana Obregón también está inmersa en otros proyectos, que precisamente están relacionados con la fundación Aless Lequio. La actriz está continuando el libro que comenzó a escribir su hijo durante la enfermedad y lo está haciendo a través de reflexiones y vivencias propias.