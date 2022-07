Borràs acusa a los diputados que la han suspendido de "ir vestidos de jueces hipócritas que aplican el reglamento del enemigo"

En una comparecencia durísima tras ser suspendida como presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs ha cargado contra los cinco diputados del ERC, PSC y la CUP que han votado su suspensión. Visiblemente enfadada y desde el despacho de presidenta, Borràs los ha acusado de "ir vestidos de jueces hipócritas, que han aplicado el reglamento del enemigo".

La ya expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado que no piensa dimitir del cargo: "No renuncio, no me doblego, no me han vencido". Y ha añadido que no hay objetivo "más bello y noble que la libertad plena de mi país".

Las funciones de la presidencia del Parlament las desempeñará de forma interina a la vicepresidenta del Parlament Alba Vergès, de ERC.

En un momento de su comparencia, Laura Borràs se ha dirigido directamente a los diputados independentistas de ERC y de la CUP que han aprobado su suspensión. Ha lamentado que "muy por encima de mi situación personal, está la falta de unidad". Y ha lanzado la siguiente acusación: "No tienen otras espectativa que la autonomía", "Nosotros somos nuestros propios adversarios", ha zanjado.

Borràs ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ente la prensa después de que la Mesa del Parlament haya aprobado suspenderla con el apoyo de PSC-Units, ERC y la CUP tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de enviarla a juicio por presuntamente fracciones contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).