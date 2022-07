Rosa López denuncia públicamente que ha sido perseguida por un coche: "No debería ser legal, aunque seas una persona pública"

Rosa López es una de los personajes públicos del momento. No por su música, pero sí por su ausencia en la boda de Chenoa o por su radical y espectacular cambio físico experimentado en los últimos meses. Sin embargo, ahora ha denunciado públicamente un tenso episodio que ha tenido que vivir junto a Iñaki García, su chico.

La extriunfita estuvo perseguida por un coche rojo durante toda la mañana de este miércoles. Allá donde iban ella y su pareja, este vehículo también. Al darse cuenta, la cantante no ha dudado en contárselo a sus seguidores para manifestar su enfado.

"A ver chicos, en serio mira, hay una cosa que se llama derechos humanos y derechos del trabajador. Yo, aunque sea una persona pública, soy una trabajadora, tengo mi vida...", ha comenzado diciendo en un vídeo de 14 minutos publicado en su Instagram.

Rosa no puede entender cómo es posible que haya gente que se dedique a perseguir a otras personas tan solo para encontrar noticias o exclusivas: "A mí me da igual porque no estoy haciendo nada malo, pero no debería ser legal, aunque seas una persona pública".

La cantante se ha dirigido directamente a la prensa. "Es incómodo, ¿no? ¿A vosotros os gustaría que os siguiese alguien y que te des cuenta a la mitad del día?", ha dicho totalmente indignada.

El enfado de Rosa López es monumental, puesto que considera que en su vida "porque no hay nada malo" y además tenga "muy buenas personas al lado, no le da permiso a nadie para entrar" en su vida.