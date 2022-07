El carísimo capricho de Anita Matamoros por su cumpleaños: "Se me ha ido la olla"

Desde luego no está al alcance de la mayoría de sus algo más de 700.000 seguidores, que observan sus caprichos con algo de envidia por una posición económica que difícilmente tendrán y a su vez con bastante felicidad porque Anita Matamoros les haga partícipes de los autorregalos que se ha hecho por un día especial.

Porque este 28 de julio es el cumpleaños de la hija de Makoke, que va a soplar 22 velas. Es por eso por lo que ha sentido casi una necesidad de darse un gusto y suplir cualquier antojo que tuviera yéndose de compras. Y en dicho paseo por las tiendas no ha podido resistirse a un bolso del que no solo va a presumir por el diseño, sino también de precio.

"Hoy he estado de autorregalos de cumple", confesaba en una de las stories, en las que decidía empezar su pase de modelos para sus followers con unos "zapatos y faldita" que enseñaba en el reflejo. "Y acabando con esta monada. Honestamente, se me ha ido la olla", escribía en la siguiente story.

En ella aparece su nueva adquisición: el bolso Lindsay de piel de Balenciaga, en color plata con efecto espejo. Un capricho que le ha costado alrededor de los 1.500 euros y que está siendo una de las piezas más cotizadas por los entendidos en moda debido a su estilo desenfadado pero elegante, con asa de cadena, cierre de hebilla de cinturón ancho y estilo retro que, por supuesto, no está al alcance de cualquiera.

Ya desde el coche ha explicado cómo ha surgido esta idea de irse de tiendas. "Hasta ahí mis autorregalos de cumple. No tenía pensado comprarme nada, pero tengo cita con el traumatólogo ahora y tenía tiempo libre. Y me he dicho 'Bueno, voy a darme un garbeo'", ha comenzado explicando.

El capricho de Anita Matamoros. Instagram Anita Matamoros

"Y cuando voy sola es un peligro... Porque cuando voy con gente me digo que no me voy a liar a comprar, pero como voy sola y mañana es mi cumpleaños se han juntado los astros y he dicho '¡Vamos! ¡Regalitos!'. Pero vamos estoy muy feliz y me encanta todo lo que me he comprado", ha agregado finalmente antes de dirigirse a su cita médica.