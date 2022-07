Laura Escanes se sincera sobre sus mayores temores como madre: "Me da pánico que Roma tenga que vivir eso"

Laura Escanes forma una bonita y feliz familia junto a Risto Mejide. La influencer se convirtió en madre primeriza a los 23 años, cuando en 2019 llegó al mundo la pequeña Roma. Desde entonces, la joven ha compartido en sus redes sociales todo tipo de momentos con ella, pero ahora ha contado en el pódcast Cariño, ¿pero qué dices? sus mayores miedos como madre.

En la nueva entrega de su programa, Laura y Risto tratan los miedos desde una visión personal e íntima. Ella se ha sincerado totalmente con su marido sobre algo que le atormenta acerca del futuro de su hija.

"Sí que hay una cosa que me da mucho miedo...", comienza diciendo la joven. "Son todas esas cosas que no puedo controlar en cuanto a Roma, sobre todo. Que vaya sola por la calle cuando sea adolescente porque tú no lo has vivido, pero yo sigo teniendo miedo cuando vuelvo sola a la 1 de la mañana", ha dicho sobre esas situaciones que tantas veces viven las mujeres en su día a día.

Al ser una experiencia que tantas veces ha vivido, Escanes se ha explayado aún más para fundamentar sus miedos: "Sigo diciéndoles a mis amigas que me avisen cuando estén en casa. Los taxis se esperan en la puerta a que entres en casa y a que cierres la puerta. Todas esas cosas yo las he vivido y me da pánico que Roma tenga que seguir viviendo eso y que no avancemos. Eso es lo que más miedo me da".

Estas declaraciones son tan solo una parte de lo que la pareja trata en esta nueva entrega, puesto que es un avance que han dejado caer para que sus más de un millón de seguidores de cada uno se sumerjan en sus pensamientos a través de su pódcast.