Colate Vallejo-Nágera se sincera sobre su adicción a las drogas: "Pensaba mucho qué pasaría el día de mañana con mi hijo"

Colate por Nicolás es el título del libro autobiográfico y, a su vez, debut como escritor, de Nicolas Vallejo-Nágera. Salió a la luz hace algo menos de dos meses y aún está en plena gira de promoción, sobre todo porque en él habla abiertamente de los abusos que sufrió cuando era menor o de su etapa con las drogas, algo que le llegó casi a las manos en el mismo momento en que se convirtió en empresario.

En una entrevista con el programa Ventaneando, el empresario de 49 años —hijo del psiquiatra y literato Juan Antonio Vallejo-Nágera y nieto de Antonio Vallejo-Nágera, uno de los médicos más importantes del franquismo— ha asegurado que, en su opinión, "la España de los 90 era maravillosa", dado que él la vivió como una nación "libre, segura, permisiva, donde podías hacer absolutamente de todo".

"Mientras estudiaba la carrera empecé a tener negocios, empecé teniendo un bar pequeñito que se puso muy de moda. Luego tuve un bar más grande; luego, otro bar y otro bar y ya llegó un momento en que tenía muchos negocios de hostelería nocturna", ha rememorado, así como lo que conllevaron esos negocios.

"Y dentro de esas noches locas de Madrid había mucha droga y reconozco que probé muchas cosas en muchas ocasiones. Por suerte, supe manejarlo y nunca dejé que me enganchara, pero sí que lo cuento abiertamente", ha admitido, así como que si lo cuenta es precisamente por amor a su hijo, Andrea Nicolás, fruto de u relación con Paulina Rubio.

"Es un libro que he escrito con el corazón y con mucha sinceridad. Es verdad que en algunos de los momentos de mayor oscuridad llegué a temer por mi vida. Llegué a pensar que me iba a morir y me horrorizaba la idea de morirme. Y también pensaba mucho en qué pasaría el día de mañana con mi hijo: quería que tuviera la versión de mi vida por mí, y no por la que le fueran a contar", ha explicado.

Asimismo, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera, jueza de MasterChef, ha hablado conjuntamente de dos de las relaciones más difíciles que ha tenido. "Yo tuve una relación complicada con mi padre. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño y estuve prácticamente 20 años sin hablar con él. Esa ausencia de relación con mi padre y la dificultad de mi relación con su mujer me obligó a no invitarle a mi boda", ha explicado sobre por qué, entre otras cosas, Juan Antonio Vallejo-Nágera no veía con buenos ojos a Paulina Rubio.

"Pero él lo entendió. Porque cuando salíamos me dijo: 'Esta chica te va a arruinar la vida'. Y la verdad es que a los pocos meses, mi padre falleció. Así que esas son las últimas palabras que me dijo en vida", ha agregado, así como para finalizar deja claro que él "nunca" ha sido "un mantenido por Paulina Rubio".