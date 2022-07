Colate desvela lo que le dijo a Paulina Rubio tras la muerte de su madre

La desgracia ocurría el reciente 2 de julio, cuando la actriz Susana Dosamantes, la madre de la cantante Paulina Rubio, fallecía en Miami a los 74 años después de haber sufrido durante un tiempo -le fue diagnosticado el pasado febrero- un cáncer de páncreas. Y todo aquella persona que ha tenido relación con la artista le mostraba sus condolencias. Entre ellas, su expareja, Nicolás Vallejo-Nájera 'Colate'.

El empresario madrileño comenzó a salir con la autora de éxitos como Ni una sola palabra o Baila Casanova en agosto de 2005, pasando por el altar casi dos años después, en abril de 2007. Un matrimonio que duró hasta noviembre de 2014, momento en el que comenzaron unas riñas públicas a cuenta de la custodia de su hijo, Andrea, nacido en el otoño de 2010.

A pesar de ello, el hermano de Samantha, jueza de Masterchef, no ha dudado en su última aparición ante los medios a la hora de hablar sobre su actual relación con su expareja y, sobre todo, recordar a la figura de Susana, quien fuera su suegra y abuela de su hijo.

Ha sido en la presentación de la película Padre no hay más que uno 3 donde ha confesado que ciertamente no ha hablado mucho con Paulina en estos años, pero que verla trabajar poco después (en un concierto donde rindió homenaje a su madre), imagina, "es lo que mejor que le puede pasar".

Asimismo, ha explicado ante los micrófonos de GTRES que se quedó en la ciudad de Florida al enterarse de la noticia para que su hijo pudiese ir al funeral, así como que se volvieron a España con algo de retraso, a pesar de que él cree que "es bueno" para su hijo estar "rodeado de su familia, de sus primos...".

Por último, Colate ha explicado que no tiene buena relación con Paulina, por lo que no estuvo en el funeral, pero sí que se "ha ofrecido para lo que haga falta" a la cantante, como al llevar a su hijo a su casa "para que la acompañara" y para él mismo "darle el pésame a todos" los que pudo y se encontró allí. "Me puse a su disposición", ha finalizado, asintiendo cuando le aseguran que su relación con Paulina nunca irá a mejor.