Andrés vuelve a sorprender en 'Te ha tocado': "Me gusta colarme en bautizos"

En su primera participación en Te ha tocado, Andrés no dejó indiferente a nadie, llegando a afirmar que era perfecto: "¿Es que no me estás viendo? Simpático, guapo, gracioso... soy redondo", le dijo a Raúl Gómez.

No obstante, este martes se superó con una sorprendente confesión que le hizo al presentador del concurso de RTVE: "Me gusta colarme en bautizos y en todo", afirmó el participante.

El conductor del programa, sorprendido, le pidió que se lo explicara. "Cuando llegamos al hotel vimos que la comida no era muy buena, salimos fuera, olimos una barbacoa y allí nos metimos".

Raúl Gómez, en 'Te ha tocado'. RTVE

"Resultó ser un bautizo rumano. Nos dieron un plato de carne buenísima", añadió Andrés. "¿Cuándo hablas en plural te refieres a amigos tuyos o familia?", le preguntó Gómez.

Pero el gaditano le corrigió entre risas: "No, con algunos de los concursantes de Te ha tocado". Al escucharle, el presentador señaló que todos duermen en un hotel "y por eso hay este buen rollo entre ellos".

"Estamos todos juntos, en la misma habitación, en la única que funciona el aire acondicionado", afirmó Andrés, arrancando las carcajadas de sus compañeros.