Mollà replica al conseller de Castella i Lleó sobre els incendis: "La culpa és de consellers que no estan a l'altura"

Així ho ha asseverat la titular de Transició Ecològica del Govern valencià en ser preguntada per les manifestacions de Suárez-Quiñones després de l'acte de presentació del programa 'ZERO, energia de proximitat'.

Mollà ha criticat que, "en comptes d'assumir les responsabilitats, en comptes d'atendre als servicis de prevenció i extinció d'incendis, en comptes d'oferir ferramentes per a ajudar les famílies que s'han vist afectades, per als agricultors, per a reconstruir la zona, en comptes d'açò, s'ha dedicat a tirar pilotes fora".

Així mateix, la consellera valenciana ha defès que el que "sempre" ha fet l'ecologisme ha sigut "alertar que una de les conseqüències més greus del canvi climàtic són els incendis forestals" i que si els governs no atenen a l'emergència climàtica i no engeguen mesures per a pal·liar-ho, "tindrem grans incendis". "Qui té raó no té culpa", ha resolt Mollà.