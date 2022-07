Maire habla en 'Las uñas' sobre el acoso que sigue sufriendo hoy en día en redes: "Soy la persona más insultada de YouTube España"

La youtuber Miare, cuya ruptura con Dalas por malos tratos hace seis años retumbo por todos los huecos del internet, ha acudido al programa de Atresplayer Las Uñas para hablar con Sindy Takanashi de todas las formas de machismo a la que ha tenido que hacer frente desde entonces.

María, como se llama en realidad, ha asegurado en un clip que ya se está haciendo viral que su personaje es uno de los más violencia ha recibido en las redes sociales.

"Soy la persona, a día de hoy, que más insultos y acoso ha recibido en YouTube España y la comunidad de creadores de contenido española, incluso también en toda la comunidad hispanohablante", ha asegurado.

Unas palabras que, precisamente, han despertado una oleada de odio por parte de todos aquellos que apoyan a su expareja o que, en general, siempre la han despreciado por desvelar la realidad de su relación.

Los tuits citando el vídeo vuelven a darle la razón a la streamer, que también comentó en el programa que más de una vez ha intentado denunciar los mensajes machistas que recibe a diario como "delito de odio" y no se lo han permitido.

La presentadora también ha compartido en sus redes sociales un importante fragmento de la entrevista donde Miare manda un mensaje a otras mujeres que se encuentren en situaciones de violencia machista.

"Yo no hubiera llegado hasta aquí, sino fuera por la red de mujeres que me han apoyado todos estos años, empezando por mi madre, mis mejores amigas, mujeres feministas que me acogieron en el momento que más vulnerable estaba, que tenía 18 años y a mí me insultaban e intentaban pegar por la calle cuando salía de casa", ha recalcado.

Además, ha justificado su presencia online después de tanto sufrimiento no solo "por sus vivencias", "sino por las de otras y las que vendrán": "No me he ido de las redes sociales porque no quiero darle esa victoria al sistema patriarcal. No es una guerra que tenga yo sola, pero yo me he sentido representante de muchas historias similares y no quiero darles ese placer de que piensen que han podido acabar conmigo y con mi salud mental".

Una conclusión que justifica la exposición y la polémica que vuelve a suponer ponerse ante las cámaras en una entrevista así de pública. "No voy a parar", asegura para todos aquellos que quieren conseguir que abandone su trabajo en YouTube y Twitch.