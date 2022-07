¿Cómo se lava la ropa de bebé? Cuidados y riesgos que no debemos asumir

La piel de un recién nacido no es como la nuestra, ya que es más fina, suave y delicada. Es muy fácil que se irrite según qué tejidos utilicemos o, incluso, qué jabón usemos en los baños o para limpiar su ropa. Por eso, debemos tener cuidado en acciones como lavar la ropa y no asumir ciertos hábitos que pueden dañar la piel de un bebé. El primer consejo será proteger y cuidar su piel con las cremas adecuadas y prestar especial interés en el jabón que utilizamos para lavar su ropa.

Lo primero que debes elegir para lavar la ropa de tu bebé es un detergente especial pensado específicamente para el pH de la piel de un recién nacido. Por ejemplo, la marca Norit Bebé tiene una fórmula específica para bebés y niños con pieles atópicas. Por eso, es una de las firmas más recomendadas. Y es que, hay que tener cuidado porque las prendas están en constante contacto con la piel.

Desde 20deCompras te recomendamos que separes la ropa sucia de tu bebé del resto de prendas de la familia, para evitar el contacto con otras baterías que puedan irritar su piel. Y, para lavar utiliza Norit bebé ahora que en Amazon está de oferta, por un bajo precio, el pack de ¡¡cuatro detergentes líquidos de 1.125 mililitros!!

Fórmula sin colorantes ni microplásticos, mejor para el medioambiente. Amazon

Más consejos

Para lavar la ropa de tu bebé puedes hacerlo a mano, pero también a máquina. Si eliges la lavadora, los expertos de Norit aconsejan que se utilice un programa delicado, a baja temperatura y con un centrifugado suave. Lo único de lo que debemos preocuparnos, cuando salgan las prendas de la lavadora, es que se hayan aclarado bien y no se hayan quedado fibras del detergente.

Además, no deberíamos pasarnos en echar demasiado detergente ni suavizante, siempre lo que recomiende el fabricante. De lo contrario, es más fácil que no se aclare del todo. Y, de hecho, podemos prescindir del suavizante, a no ser que sea alguno especial, porque estos productos llevan perfumes que pueden irritar la piel de nuestro bebé.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.