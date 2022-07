Alyson Eckmann revela qué ocurrió la noche que rechazó a Cristiano Ronaldo: "Podría haber sido Georgina"

Justo antes de empezar a salir con Georgina Rodríguez, mucho se rumoreó sobre la posible relación entre Cristiano Ronaldo, que por aquel entonces aún jugaba en el Real Madrid, y la modelo y presentadora de televisión Alyson Eckmann. Ahora, ha sido la estadounidense ganadora de GH VIP 5 quien ha querido contar de una vez por todas qué pasó con el futbolista portugués.

La ahora influencer y creadora de contenido para OnlyFans ha querido tener una charla con sus seguidores y realizó un 'Preguntas y Respuestas' en su TikTok en el que, contestando todas las dudas de sus followers, reveló quién le decepcionó más en Gran Hermano, cómo pasó de ser au pair en España a acabar en Mediaset (participó en Un príncipe para Corina y La que se avecina) o, claro, si ha ido "a fiestas privadas con futbolistas".

La modelo de 31 años ha comentado que, "lo que es una fiesta, no", aunque en un momento dado de su periplo en el club blanco el delantero luso lanzó al mercado su propia colonia, y ella participó. "Yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo. Entonces nos hicimos como amigos ahí en la fiesta y me invitó a su casa", ha rememorado.

"Yo le dije que no, que ni de coña, porque tenía que trabajar al día siguiente y que yo sabía lo que iba a pasar si iba a su casa. Y mi amiga, que estaba ahí conmigo, me dijo: 'Aly, no puedes decir que no, no puedes, por favor'. Y le contesté 'Fine', pero le dije a Cristiano: 'Me tienes que mandar a mi casa con un chófer tuyo cuando yo diga'. Y él dijo que sí", ha continuado narrando.

Alyson explica que al irse de la fiesta del perfume, como había mucha gente, se separaron. "Mi amiga fue con él, yo me fui con su mánager y todos acabamos en su casa. Nos tomamos unas copas de champán y ya. Como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está", ha zanjado.

Sin embargo, varias personas le han contestado que se la había inventado, de ahí que haya sacado un nuevo TikTok con pruebas de que aquello ocurrió. Y no solo eso: en otro vídeo, que ha querido titular Podría haber sido Georgina, fuck, ha querido detallar qué ocurrió tras aquella noche.

"Y luego, cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes. Pero siempre era lo mismo: 'Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Currando. ¿Tú? En mi casa'. Y ahí se quedaba. Yo creo que él quería que yo me autoinvitase a su casa. Pero él vivía en mitad de la nada y no iba a ir en taxi a su puta casa", ha añadido.

Para acabar, eso sí, ha utilizado una frase que no deja lugar a dudas: "Y tampoco voy follándome a famosos por el deporte de follar famosos. De eso no voy, porque si no les follas causas más impacto".

Por último, asegura en voz baja que también habló con Louis Tomlinson, de One Direction, pero que tampoco tiene pruebas.