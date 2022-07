Raquel Mosquera entra en directo en 'Viva la vida' y aclara su estado de salud

Raquel Mosquera ha entrado en directo este domingo en Viva la vida a través de una llamada telefónica para desmentir los rumores que ponían en entredicho su estado de salud y apuntaban que la peluquera no estaba "en plenas facultades para dar la cara públicamente" tras sus ausencias continuadas en el programa. "Me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida, me encuentro fuerte y me encuentro bien", ha dejado claro ella misma.

"Necesito descansar", ha indicado la estilista como la principal razón para haber rechazado sentarse en el plató del espacio de Telecinco en las últimas semanas, ya que el único día libre que tiene para estar con su familia es el domingo y ha estado dedicándoselo al programa, explicaba, lo que ha supuesto "un esfuerzo" para ella.

En este sentido, ha contado que esta falta de tiempo se debe a que en su centro de belleza tiene que cubrir las bajas de algunas de las profesionales, por lo que "estoy echando muchas horas y no puedo cargar con más", lo que nada tiene que ver con un problema de salud, pues "me estoy cuidando" con una buena alimentación y practicando deporte, ha asegurado.

"Lo siento mucho de todo corazón", se ha disculpado con Emma García por no asistir, al mismo tiempo que le recordaba a la presentadora que "sabes que me gustan los directos, me gusta ir a trabajar".

La comunicadora ha querido interesarse por si otro de los motivos que la han llevado a mantenerse alejada del programa es que tenga apalabrada una futura exclusiva en una revista, algo que ha negado la peluquera. "Pero eso no quiere decir que el día de mañana no lo haga, como hacen muchos", ha apuntado.

Por otro lado, Mosquera se ha mostrado sorprendida de que varios reporteros que se desplazaron hasta su peluquería no entrasen para hablar con ella ni le preguntaran a su salida: "No estaban con el micrófono esperándome en el párking, si no les hubiese contestado", ha dicho.