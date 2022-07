La nueva vida de Paloma López, la antigua azafata de 'La ruleta de la suerte'

Paloma López se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión durante su etapa como copresentadora en La ruleta de la suerte, donde cautivó a la audiencia con su espontaneidad. Tras casi una década (de 2006 a 2015) descubriendo las letras de los paneles junto a Jorge Fernández, decidió poner punto y final a su andanza en el programa "para poder dedicarse plenamente a lo que más le gusta, la interpretación", se puede leer en su biografía en su página web.

La alicantina nunca abandonó su pasión mientras trabajaba en la pequeña pantalla y se subió a los escenarios para actuar en obras de teatro como La casa de Bernarda Alba, Dos mujeres, Stop Madrid, La ópera de los 3 centavos o Dependientes, y apareció en la serie española de Telecinco El Chiringuito de Pepe.

No se detuvo ahí la también modelo, pues tras su paso por Antena 3 pudimos volver a verla en distintas series como Ella es tu padre en 2017, en la serie belga De Infiltrant un año después, así como en la película Nervios de boda en 2019 o el cortometraje La familia perfecta (2020).

El último proyecto en el que se ha embarcado López ha sido este 2022 en el también corto Me quedo, en el que dio vida a Marta "haciendo un viaje emocional bastante heavy", aseguró ella misma el pasado mes de junio en sus redes sociales.

Paloma también ha continuado ampliando su formación en el mundo de la interpretación, aunque también ha tenido tiempo de complementar su licenciatura en Diseño Gráfico por la Escuela de Arte de Alicante con los estudios de Diseño de Interiores, que le han permitido desempeñarse como diseñadora en un estudio de arquitectura compaginándolo con su trabajo como actriz.

Regreso a 'La ruleta de la suerte'

López no ha olvidado sus orígenes, y en abril de 2021 quiso enviar un afectuoso mensaje al programa que la vio crecer con motivo de la celebración de su 15 aniversario en antena. "Me pasaba por aquí para mandaros un beso enorme, para felicitaros, para tiraros de las orejas, para daros la enhorabuena, sobre todo, por seguir con La ruleta al pie del cañón, que es muy difícil, 15 años no se cumplen todos los días", les decía con una sonrisa de oreja a oreja.

"Te echo mucho de menos", le dijo a Jorge Fernández, con quien se reencontró unos meses después, tal y como mostró en su Instagram con unas imágenes que despertaron la nostalgia de sus seguidores.

Además, también tuvo palabras para su sucesora, Laura Mouré, que ocupa su puesto desde su marcha y "lo estás haciendo increíble", le aseguró, elogiando su conexión con la audiencia. "Creo que no he podido tener una mejor sustituta que tú", señaló. Por último quiso dirigirse al público, a quien agradeció su cariño varios años después de haber dejado el programa.