Pol, del equipo de Pablo López, gana 'La voz kids'

La voz kids despidió su última edición este viernes 22 de julio en Antena 3 y lo hizo con Pol Calvo como ganador. El catalán, del equipo de Pablo López, cantó el icónico tema All by myself de Céline Dion.

Después, y junto a su coach, Calvo terminó de encandilar al público con su interpretación de la canción El gato. Cuando llegó la hora de la decisión final, las casi 500 personas presentes en el plató de ‘La Voz Kids’ eligieron a su talent favorito y, tras una votación de lo más reñida, el público decidió que el ganador de La Voz Kids 2022 fuese Pol Calvo.

El joven talent barcelonés saltó de felicidad al saber que se había coronado como el vencedor de la edición. Además, Pablo López estalló de la emoción al saber que su finalista era proclamado el campeón. Y no solo eso, el coach malagueño conseguía un triplete, un hecho histórico en ‘La Voz’.

Pol es el nuevo ganador de LVK y que mejor que celebrarlo con la presentacion qie hizo con su coach @PabloLopezMusic ❤😍🔥 #LaVozKidsFinal
— valen (@modotini) July 22, 2022

El artista malagueño ganaba en 2019 la edición de La Voz con Andrés Martín, ese mismo año también triunfaba Helena Bianco en su equipo en La Voz Senior y ahora, volvía a ser el coach ganador con Pol Calvo en la edición de La Voz Kids.

Juanra Bonet entregó el premio del programa: un trofeo, 10.000 euros de beca para formación musical, un single con Universal Music y un viaje a Portaventura World.

Tras recibir el premio, Pol Calvo volvió salir al escenario para poder interpretar, más emocionado que nunca, el tema que cantó en solitario en la Final. Mientras veíamos un repaso de su paso por La Voz Kids escuchamos la voz prodigiosa de Pol con el tema All by myself de Céline Dion.