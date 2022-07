David Bisbal regresa a España con una nueva canción dedicada a alguien muy especial para él: "Es una máquina para mí"

En verano hay dos tipos de personas: los que se van y los que vuelven. Dentro del segundo grupo está David Bisbal. El cantante acaba de aterrizar en España tras haber estado una temporada en México grabando la última temporada de La voz kids.

Tras su llegada, no ha dudado en dedicarle un rato a sus fans y hacerse fotos con ellos, a la vez que ha dado varias declaraciones a la prensa sobre sus futuros proyectos y lo que le depara estos meses.

"A veces en verano toca un descanso, pero en esta ocasión hay muchas cosas que preparar, sobre todo el vigésimo aniversario", comenta el almeriense.

Entre lo que se trae entre manos tiene una nueva canción, Tú me delatas, la cual ha confesado que va dedicada a su mujer, Rossana Zanetti: "Qué decir de mi Rossanita. Es una máquina para mí. Fantástica", asegura.

Por último, pero no menos importante, ha hablado sobre cómo le ha ido en el otro lado del mundo. "La verdad que un trabajo espectacular, siempre me tratan muy bien y sinceramente he estado preparando muchas sorpresas", comenta sobre su paso por tierras mexicanas.