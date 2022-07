Nagore Robles explica por qué no está en televisión actualmente: "Hay programas con los que no me me apetece mucho trabajar"

Nagore Robles lleva un tiempo más apartada de la televisión. No se la ha visto colaborando en Supervivientes ni se ha realizado Sobreviviré, su programa de Mitele Plus. Por ello, la presentadora sorprendió al hablar de esto en sus redes sociales.

"Las cosas que me han ofrecido iban en contra de mi estado actual. Necesito hacer cosas que me llenen, que casen con mis principios y me sumen", dijo en sus stories de Instagram. Sin embargo, esto hizo saltar las alarmas y se rumoreó que había dejado la televisión. Pero nada más lejos de la realidad.

"No he dicho que dejo la televisión, no", ha respondido recientemente a una reportera de Europa Press. "Mis seguidores están muy bien, lo saben perfectamente porque me siguen y saben que no voy a dejar la tele, ni mucho menos, para nada".

"Hay proyectos, pero un par de cositas que se me han ofrecido. Cosas puntuales, te hablo de un programa, no de un contrato. Y no me ha apetecido porque hay programas con los que no me apetece mucho trabajar, no pasa nada. Como a todo el mundo. Hay sitios donde estás más a gusto y sitios donde no", ha opinado. "Que no cunda el pánico, en absoluto, que vais a tener Nagore para rato".

Además, ante el futuro estreno de las nuevas temporadas de La isla de las tentaciones, Nagore Robles ha dejado en el aire la posibilidad de que colabore en el debate, presentado por su exnovia, Sandra Barneda.

"No lo sé, todavía no ha empezado el programa. Ya lo veréis. Es que no se puede descartar ni confirmar nada, hasta que no llegan las cosas... Como todo autónomo, no sabemos dónde vamos ni de dónde venimos. De momento me voy al autobús", ha concluido antes de marcharse de viaje con más influencers.