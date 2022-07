Jennifer Lara, extronista de 'MyHyV', llora desconsolada después de que la Justicia la obligue a entregar a su hija de dos años

"Esto no es normal. Se me parte el alma". Ese es el título del vídeo de 12 minutos que la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa Jennifer Lara ha subido a su Instagram y que lleva algo más de tres millones y medio de reproducciones en el que aparece llorando de impotencia por haber tenido que entregar a su hija de solo dos años de edad a las autoridades después de que así lo decretase la justicia.

La batalla judicial que enfrenta a la antigua colaboradora y a día de hoy influencer con su expareja ha dado un nuevo giro después de que la jueza que lleva el caso emitiese un auto en el que le daba un plazo de cinco días para "entregar inmediatamente" a su pequeña, que se llama Ángel, y "con auxilio de los Cuerpos y Seguridad del Estado" en caso de que se opusiese.

El vídeo, en el que Jennifer no deja de llorar mientras su familia y sus vecinos son testigos del desagradable episodio e intentan consolarla, ya ha recibido multitud de comentarios de compañeras del programa y amistades que le mandan todo su apoyo, si bien ella ya ha tomado una firme decisión, tal y como explicó a Outdoor: dejarlo todo en Alicante y regresar a Valladolid para intentar recuperar la custodia compartida.

Según la jueza, Jennifer ha roto el convenio regulador que firmó tras la separación con el padre de la niña (al que se le profieren en el vídeo varios insultos, algunos de ellos de corte homófobo), por el cual si alguno de los progenitores abandonaba la ciudad castellanoleonesa perdería automáticamente la custodia.

A Jennifer, por tanto, no le ha quedado otra que dejar atrás su estabilidad económica y emocional y regresar a Valladolid, dejando atrás el Mediterráneo. "Voy a dejar mi trabajo, mi casa y voy a dejar mi dependencia económica, a pesar de que tengo un buen trabajo con un buen sueldo y que, por horario, me permite disfrutar de mi hija porque no trabajo todo el día", ha declarado al citado medio.

"Vuelvo a Valladolid para intentar luchar por una custodia compartida. Si yo vuelvo, entiendo que estaría cumpliendo con el convenio regulador inicial y tendría derecho a esa custodia compartida...", ha explicado, así como pedía que si había de entregarla que, por lo menos, hubiese un periodo de adaptación para que "no le hagan pasar por ese trauma" a una niña que no entiende aún cómo funciona la justicia ni por qué la separan de su madre.

"Solo pido que se le entregue de manera progresiva y se me está denegando. No pueden coger a una niña de dos años y entregársela a un padre que no la conoce", ha denunciado, así como que va a recoger firmas y a movilizar a asociaciones feministas para que su testimonio sea escuchado.

De ahí que el vídeo refleje los momentos de angustia, con toda la familia llorando, Ángel incluida. "¿Por qué se permite esto?", "¡Qué rabia!" o "Sigue como siempre guerrera" son algunos de los comentarios de algunas de sus amigas de Mediaset, pues se muestran las imágenes de una Jennifer gritando y suplicando de rodillas delante del coche de la policía que se lleva a la niña.

Tanto es el dolor de Jennifer que finalmente han de llamar a una ambulancia por el ataque que había sufrido, en el cual es casi incapaz de pronunciar palabra, únicamente llorar.