El caso de la extronista de Mujeres y Hombres y viceversa, Jennifer Lara, se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales en las últimas horas. La mujer decidió transmitir en directo cómo las autoridades se llevaban a su hija para entregarla a su padre.

Este viernes, Jennifer ha hablado con El programa del verano para esclarecer las claves del caso. La influencer ha destacado que ella tenía la custodia de la pequeña de dos años y que el padre solo contaba con un régimen de visitas. Sin embargo, ambos firmaron un convenio en el que se estipulaba que ninguno de los dos podía abandonar Valladolid, la ciudad en la que vivían, y que, en caso de hacerlo, la custodia pasaría íntegramente al otro progenitor.

Jennifer ha explicado que, cuando la niña tenía tres meses, el padre las dejó a ambas en la calle y que tuvo que marcharse a Alicante por motivos laborales. Así, la mujer pidió una modificación del convenio pues, tal como ha comentado, lo firmó sin encontrarse bien psicológicamente y, además, sin entenderlo. Cuando sus abogados le explicaron la cláusula, se dio cuenta de que era un contrato abusivo para las dos.

Pese a haberse marchado a Alicante, Jennifer le dijo al padre de la niña que podría verla cuando quisiera y que, incluso, ella le pagaría los gastos de viaje y manutención cuando él viajase a ver su hija. "Cuando yo vivía en Valladolid, en casa de mis padres, él nunca venía a recogerla, siempre venían sus padres. Cuando le tocaba estar con ella, tampoco venía", ha recalcado Jennifer Lara.

Cuando Jennifer se mudó a Alicante, el padre de la niña interpuso una denuncia por secuestro. Entonces, ella le ofreció dejar su trabajo en la ciudad costera, volver a Valladolid y solicitar un domicilio familiar: "¿Sabéis cuál fue su respuesta? Solicitar la custodia exclusiva pasando por encima de su hija".

Al ver que la situación no mejoraba y que la jueza le obligaba a entregar a la niña a su padre, a quien apenas conoce, puesto que llevaba sin verle 14 meses (según Jennifer, por desinterés de él), la mujer decidió presentar un recurso: "Pedí que mi hija pasase por un periodo de adaptación, pero la jueza no ha respetado los plazos y mandó a la Policía".

"Cuando él ha visto que no podía controlarme ni hundirme, ha atacado con lo único que sabía que me iba a doler: mi hija", ha señalado Jennifer Lara, sin poder contener las lágrimas. En el vídeo que la influencer compartió en sus redes sociales, se puede ver cómo la niña grita pidiendo que no la entreguen con su padre, deseando quedarse con su madre.

Ahora, la pequeña se encuentra con su padre y Jennifer solo puede verla dos fines de semana alternos, aunque, con las vacaciones, no podrá hacerlo hasta el 15 de agosto. Pese a esto, la extronista ha destacado que tiene derecho a llamarla y que lo haría hoy mismo.

Por su parte, Joaquín Prat ha destacado: "La protección de los menores está por encima de cualquier derecho de los progenitores. A ver si lo empezamos a entender de una vez". Unas palabras a las que se han sumado Patricia Pardo y Rocío Ramos-Paúl.

La supernanny ha apuntado que le preocupa la experiencia de la menor y, además, ha destacado tres casos en los que son los hijos quienes sufren la separación de sus padres. En primer lugar, Rocío ha apuntado que, cuando una pareja se separa, ambos deben asumir que verán menos a los niños que tengan en común; de la misma manera, ha señalado que "los niños no son una propiedad" ni deben servir para vengarse.

Patricia Pardo ha recalcado que, en el vídeo emitido por la influencer se ve cómo las autoridades no velan por la menor y que solo el hermano de Jennifer es quien pide que se actúe de otra manera para evitarle el sufrimiento a la pequeña. "Según nos dicen, la niña está perfectamente. Está sonriendo, atendida y bien cuidada", ha sentenciado Pardo.