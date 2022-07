Divas en concierto

España se está reactivando, el mundo se está reactivando y la música, que nos ha mantenido activos en estas épocas rarunas, sigue estando más a tope que nunca y dándonos momentazos épicos, memorables y únicos.

¿Habéis ido ya a algún festival este verano? ¿Estáis pudiendo disfrutar de la música en directo? ¿Una orquesta? ¿Un concierto? ¿Un atardecer al son de un músico callejero? Yo me estoy poniendo las botas. Pocas cosas me gustan más que una buena diva y unos temazos hipercomerciales cantados en directo (en el mejor de los casos) acompañados de buenos movimientos de pelo, pelo, pelo.

Este 2022 he disfrutado de Chanel en Eurovisión y me lo he pasado en grande viendo a las Azúcar Moreno, a las Tess y a las Sex Bomb en el Love The 90’s y el Love the Twenties. Esta semana disfrutaré de Rosalía en el Palau Sant Jordi y el sábado corearé a grito pelado todos los éxitos de Christina Aguilera en el Festival de Cap Roig, a la vez que cumplo un sueño de la infancia: verla en directo.

Después, espero gozar de Raphael (gran divo) y de la Peluso en el Festival de Cambrils y pienso disfrutar hasta que los pies me aguanten en las fiestas de mi pueblo con bailables de orquesta de esas tochas con espectáculo bizarro a tutiplén.

Cuando voy a eventos de este tipo siento que el tiempo no pasa. Tengo la sensación de que vivo un momento mágico, ¡qué importante es esto! Grabar vídeos me sirve, hacer fotos me encanta, pero no hay nada como vivir cara a cara algo tan mágico como un show un vivo. Lo de que Britney o Madonna hagan playback… ya me da más igual.

También he visto a las Spice, a Mariah, Lola Índigo, Katy Perry, la Pantoja, la Jurado, Rihanna, Aitana, Miley o Beyoncé en directo y no las cambio por nada del mundo. Para mí, no hay nada más grande que una gran (y petarda) diva. Y a ti, ¿qué te hace feliz?