Nueva York, Extremadura e Internet: el camino de Teresa Sartorius con su negocio 'healthy'

Es cierto que desde su nacimiento, el 21 de noviembre de 1992 en Madrid y ya formando parte de la aristocracia europea, no tendría siquiera que haber hecho demasiado para haber vivido bien y entre la jet set. Sin embargo, hay quienes encuentran su pasión y, máxime si se tienen las espaldas cubiertas, van hacia ella sin importarle tanto el camino o el destino. Teresa Sartorius es una de esas personas.

Solo así se entiende cómo ha conseguido remontar un negocio que vio la luz el año de la pandemia y aventurarse a pasar de ser algo que, como decían en aquella película, solo van quienes ya saben dónde está, a un negocio que está causando furor a través de una diversificación que ahora llega a la venta por Internet.

La hija de la princesa Nora de Liechtenstein y de Vicente Sartorius, marqués de Mariño (fallecido en 2002), se marchó para llevar a cabo sus estudios a Boston. De allí se mudó a Nueva York, donde trabajó alrededor de tres años para la compañía de cosméticos Estée Lauder, trabando una fuerte amistad con la sobrina de la fundadora, Aerin Lauder. Pero todo aquello no le hacía olvidarse de sus raíces y finalmente decidió regresar a nuestro país, donde estaba su vocación.

"Hacía entrevistas de trabajo y salía diciendo 'Por favor, que no me cojan, porque no quiero trabajar en esto'", aseguró en 2020 a Vanitatis. Así que se replanteó lo que hacía y, para empezar, se convirtió en chef estudiando en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu (la misma que Tamara Falcó). "A mí siempre me había encantado la cocina, y mi madre me animó y me dijo 'bueno, pues si es lo que siempre te ha gustado y si tienes ilusión, pues igual este es tu camino'. Y empecé el Cordon Bleu", explicó.

Más tarde, se formó como health coach por el Institute of Integrated Nutrition. Con todo ese bagaje, pensó en dónde debía marcharse para llevar a cabo el proyecto que tenía entre manos. Y la primera opción resultó ser la correcta: a la impresionante finca familiar en Valdepajares de Tajo, en Cáceres.

De esta manera nació Wellness Weekends, un proyecto que aunaba lo que más le gusta, según le confesó a ¡Hola!: "Cocina, nutrición, vida saludable y pasión por el campo". Su madre ya había ganado el Premio al Área Privada de Especial Interés Ecológico y el cuarto Premio Europeo a la gestión medioambiental porque "regeneró el suelo y los árboles y, tras una excepcional reforma hidrológica, creó 16 lagunas y empezó a cultivar especies silvestres y plantas aromáticas y medicinales con propiedades extraordinarias". Así que con el lugar y la idea, comenzó el negocio.

"The Wellness Weekends es una idea que nos ocurrió un poco por casualidad. Yo llevo entrenando muchos muchos años con David Usandizaga, que es un entrenador personal fabuloso, y un día hablando él se nos ocurrió la idea de montar un fin de semana sano, con entrenamientos, invitar a unas amigas y, bueno, al final la idea se nos fue de las manos y aquí estamos. Llamamos a Angie [Ybarra], que es la profesora de yoga de los retiros, que también es una íntima amiga de la familia, y la verdad es que ha sido todo como muy orgánico, muy cómodo", explicó al portal de El Confidencial.

Y eso es exactamente de lo que va: un retiro de 48 horas, un fin de semana, en su casa de Extremadura, en el que se imparten clases de yoga, meditación y entrenamientos en un paraje inmejorable, talleres sobre nutrición y, por supuesto, un menú saludable. "Cada vez somos más conscientes de lo importante que es una alimentación sana y de cómo influye en todos los aspectos de nuestras vidas. Y eso hace que invirtamos más tiempo en crear platos sanos que además estén ricos", le aseguró al diario ABC.

Máximo, eso sí, 12 personas en la finca (más ellos tres). "Me encanta la parte de hacer un grupo de gente que tiene los mismos valores que tú, que tiene las mismas ideas, que le gusta cuidarse. Que te vayas con amigos pues siempre es un plus, claro", añadió a Vanitatis.

Ahora, dos años después y tras remontar al covid, que les pilló justo cuando estaban comenzando, va un paso más allá y ha creado una tienda online para poder vender en ella su propia línea de productos de alimentación (que por ahora van desde mermeladas y granolas a pestos o salsas), así como un serie de utensilios para quien quiera cocinar los platos que ella misma diseña para su blog de vida healthy.

"Basada en su pasión por una cocina, con ingredientes de alta calidad y sin azúcares añadidos, la línea de productos de comida es ideal para todos aquellos que quieren evitar el azúcar y los alimentos procesados. Hechos de manera artesanal y en pequeñas producciones, todos los alimentos están hechos para disfrutar de la forma más saludable", se puede leer en su página web.