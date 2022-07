Ana Milán se sincera sobre su manera de ligar en Tinder: "¡Pero cómo les voy a escribir yo, bastante que les he dado un 'like'!"

Ana Milán y su amigo Sebastián Gallego se están sincerando más que nunca en su nuevo pódcast, La vida y tal, que acaba de estrenar en Podimo su quinta entrega. Y la actriz, que siempre ha hablado sin tapujos de su vida sentimental, ha aprovechado para hablar de su experiencia ligando en Tinder.

Tal y como revela su compañero de programa, la intérprete de 48 años tiene un perfil en dos apps de citas: Tinder y Bumble. "He visto uno que me gusta", comenta ella, momento en el que él le recrimina que "no le escribe".

"¡Pero cómo le voy a escribir yo!", exclama Ana Milán. "Claro, es que queremos muy modernas para unas cosas y muy antiguas para otras", le echó en cara Sebastián Gallego.

Él sostiene que su amiga es moderna para todo "menos para escribir a alguien por Tinder", momento en el que ella justifica su forma de actuar: "Yo bastante que te he dado like, bastante que ya te he confirmado que me pareces superatractivo".

Por otro lado, Ana Milán también ha hablado de las rupturas, para lo cual considera que "no existen las fórmulas milagrosas". "Lo más importante es permitirse a uno mismo transitar la tristeza", sostiene, pues opina que su generación enseguida utiliza el alcohol o los medicamentos para calmar la ansiedad o la tristeza, y "hay que parar" esto.

"La tristeza forma parte de la vida y las rupturas también. Cuanto tenemos el corazón roto y pretendemos tenerlo sanado, ahí es cuando la cagamos", considera la actriz. "Lo que me ha sacado mejor y con más rapidez de una ruptura dolorosa ha sido ser ordenada con mi tiempo y no quedarme en el sofá 24/7 regodeándome de esa tristeza".

Por último, la intérprete se sinceró sobre los nuevos tipos de pareja y responde claramente sobre su postura al respecto: "No tendría una relación abierta".