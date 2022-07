L'Ajuntament de València convoca el procés de 77 noves places d'agent de Policia Local i 28 de sergent de Bombers

La regidora de Gestió de Recursos en la capital valenciana, Lluïsa Notario, ha destacat la "importància" d'aquestes convocatòries. "Incideixen en una de les apostes més fermes i contundents que hem fet en els últims dos mandats en el govern municipal -Compromís i PSPV-, la provisió de noves places en els cossos de seguretat ciutadana per a pal·liar la delicada situació que patien en 2015", ha assenyalat en declaracions a Europa Press.

Notario (Compromís) ha exposat que en 2015, any en què es va produir el canvi de govern després de l'etapa del PP, "la plantilla de l'Ajuntament de València es trobava sota mínims en general" i ha afirmat que era "especialment delicada la situació en la Policia Local i en Bombers per la falta de convocatòries de noves places en els deu anys anteriors".

L'edil ha asseverat que per eixa raó des del govern local, presidit per l'alcalde Joan Ribó (Compromís), s'ha decidit incloure "places per als cossos de seguretat ciutadana cada any, amb l'objectiu de recuperar per a la Policia Local i els Bombers de València unes plantilles estables, molt dotades i renovades".

De les 77 places d'agent de Policia Local que la nova convocatòria proveirà en propietat, 59 són per torn lliure i 18 pel torn de mobilitat. Així mateix, de les 28 places de sergent de Bombers que s'impulsen, 19 són per promoció interna i 9 pel torn de mobilitat.

"La falta de convocatòries en els últims deu anys de govern del PP havia provocat una disminució de la plantilla, ja que es jubilaven policies i bombers i no s'incorporaven nous. Per açò, des del govern de Joan Ribó ha sigut una prioritat treballar per a augmentar la plantilla dels cossos de seguretat ciutadana", ha insistit la responsable municipal.

Notario ha subratllat que l'objectiu és "revertir aquesta situació i acabar aquest segon mandat amb una administració molt millor preparada per a garantir el dret a la seguretat dels veïns i veïnes de València".

MILLORA D'OCUPACIÓ

D'altra banda, també s'aprovarà el nomenament per millora d'ocupació de 15 inspectors de la Policia Local i de 25 oficials que milloraran el funcionament d'aquest cos municipal i el servici que aquest ofereix a la ciutadania, ha afegit.