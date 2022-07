La tórrida cita de Shayla y Tomás en el jacuzzi de 'First dates' tiene consecuencias inesperadas: "Me he sentido acorralado"

A veces no se cumple el dicho de 'lo que bien empieza, bien acaba'. Y si no, que se lo digan a Tomás y Shayla, que protagonizaron una de las citas más tórridas que se recuerdan en First dates.

La pareja, que vivió momentos íntimos en el jacuzzi del Beach Club, tuvo feeling desde el primer momento en que se vio.

Ella, una mujer con muchísima energía, polifacética y humilde, pese a relacionarse con gente importante de Marbella, dejó prendado a Tomás, un entrenador personal de 45 años que, hace poco, ha dado un cambio a su vida.

Ambos protagonizaron una cena cargada de emociones y que tuvo su punto culmen en el jacuzzi. Más por parte de Shayla, que se dejó llevar por la pasión y se lanzó a los brazos de Tomás: "Estás muy bueno", le confesó.

Tanta efusividad, al final, tuvo consecuencias inesperadas, ya que, lejos de gustarle, a Tomás le pareció un motivo más que suficiente para no darle una segunda oportunidad a su cita. "Tenía que echarle un poco el freno porque es demasiada la energía que tiene. Me he sentido acorralado", confesaba el entrenador al programa.

"Tiene mucha energía y no me he sentido todo lo a gusto que me hubiera gustado estar", argumentaba, para no tener una segunda cita con ella, que, a su vez, también lo rechazó, porque puede tener a cualquier hombre en Marbella.