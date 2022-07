Carmen Alcayde revela con qué colaboradoras de 'Sálvame' tendría un romance

Carmen Alcayde respondió este miércoles a un cuestionario que le hizo el equipo de Sálvame, y en el que la colaboradora debía sincerarse sobre los todos sus compañeros. Lo fundamental era mojarse, y ella lo cumplió.

La periodista contestó a una serie de preguntas comprometedoras, como, por ejemplo, quién de sus compañeros no soportaría verse a sí mismo como un juguete roto. Alcayde lo tenía claro: Kiko Matamoros.

"Lleva tantos años en televisión y es tan poderoso... Parece un faraón. Le rendimos tanta pleitesía y le tenemos todos tanto miedo que, si de repente se viera como un juguete roto, se desestabilizaría bastante", ha opinado.

Respecto a qué colaboradores serían los encargados de cuidar de sus hijos, la escritora dudó. "Estamos todos locos", bromeó, apuntando que, aunque algunos sí tienen el perfil de padres y madres, Gema López es quien más confianza le da.

También dijo que ninguno de los hombres de Mediaset le atraen sexualmente, por lo que no ha dado nombres concretos. En cambio, de sus compañeras sí habló.

"Si tuviera que cruzar acera, tengo varias candidatas. Alba Carrillo me parece máxima. No me pone, pero me podría poner. Marta López, María Patiño tiene su punto... Y no es que piense en ellas de esta manera, pero sí que la belleza femenina me atrapa más", confesó.

"Noemí y Raquel, las de Gran Hermano, también. Raquel, que era medio chica, medio chico... Me ponía bastante", zanjó.