Ortega Cano y Ana María Aldón podría estar desde hace semanas separados, según Kiko Hernández. El colaborador estaría al corriente de ello. Sin embargo, el torero lo negó todo, muy alterado, frente a la prensa, pero este miércoles incluso ha intervenido en directo en Sálvame.

El tertuliano ha asegurado que, tras la Sálvame Fashion Week donde ella participó, el diestro habría ido a dormir a un hotel restaurante en Navalcarnero: "Mi fuente, el familiar que me contó lo de la separación, dice que en ese hotel, había una fiesta donde estaban cenando Ortega Cano con cuatro chicas y cuatro chicos".

Pero la bomba ha estallado minutos después cuando Ortega Cano, harto de habladurías, ha pedido intervenir en directo en el programa y ha estallado contra los allí presentes y la cadena.

"Le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida. Están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas, ya estoy abatido de la forma en la que me tratan, la forma tan cruel que son conmigo", ha criticado. "Yo no les he hecho nada. Todo lo contrario, les he hecho ganar mucho dinero".

"Con la manera en la que me están tratando ya, con mis años y con todo lo que he sufrido en mi vida, me están haciendo sufrir más", ha añadido. "Me llevo con mi mujer fantásticamente. Ella está en Andalucía, pero pronto estaremos juntos".

"¿Pero es que ustedes tienen que acabar con mi vida? ¿Qué le es he hecho yo? Yo pido a España que sean justos conmigo. Que estoy harto de que me traten de esta manera, porque ya no tengo fuerzas. Van a acabar conmigo de una vez para siempre, pero espero que no lo consigan", ha concluido.

Después, la reportera ha intentado que el torero hablara con la presentadora, Terelu Campos, pero él se ha negado en rotundo: "No quiero hablar con Terelu ni con nadie, son completamente enemigos míos".

También ha reiterado que no hay separación con Ana María Aldón: "¡Estoy harto! ¡No hay crisis, no hay nada! Es mi pareja, está en Andalucía como yo estoy aquí en Madrid, porque estoy haciendo trabajos. Ya está, no hay más. Ustedes quieren por narices que uno caiga".