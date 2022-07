José Manuel Parada: "En alguna ocasión pienso que soy un mito viviente"

José Manuel Parada es uno de esos rostros inmortales que nos acompañan desde hace décadas en la pequeña pantalla. Incombustible, ha presentado y dirigido sus propios programas y desde hace ya varias temporadas participa como colaborador en Buenos días Madrid de Telemadrid. Una pasión que alterna con pocos y escogidos proyectos porque, dice, ahora tiene ganas de exprimir la vida.

Yo pensaba que usted era millonario...No, pero tengo ahorritos. En cualquier caso, soy de la economía de toda la vida y si sacas, pero no metes, pues te encuentras con un problema. Trabajé en esa época dorada de la televisión y gané dinero, claro, pero hace mucho tiempo que los cachés de la tele son otros, aunque la gente se siga creyendo que se nos pagan millonadas. No es así.

¿No piensa en la jubilación?Sí, pero lo que me queda de jubilación no supera los 850 euros, por lo que necesito un complemento. Ahora lo que no hago es matarme con en otras épocas, escojo muy bien lo que hago. Reivindico un tiempo para mí, para mis amigos y para mi familia. Date cuenta de que durante muchos años desayuné, comí y cené en el trabajo, y esa época ya ha pasado. Ahora he descubierto que siendo colaborador se vive muy bien.

¿Es consciente de que usted es un mito viviente?En alguna ocasión lo pienso. Hay gente que cuando me ve aparecer se emociona porque formo parte de la historia de sus vidas, pero no por nada especial, sino porque llevo tantos años en la televisión y en la radio que al final soy uno más de ellos.

¿Cómo ve la televisión actual?Creo que ha involucionado, ha perdido calidad. De alguna manera ahora nos escandalizamos por cuestiones que antes pasaban más desapercibidas porque se trataban desde la naturalidad. Esto se ve especialmente en los contenidos relacionados con el mundo del corazón, las revistas, los personajes. En ocasiones no reconozco a la gente de la que hablan, antes nos centrábamos en la vida de personajes de larga trayectoria, ahora del primero que monta un escándalo.



Con muchas de esas divas trabajó usted en sus años dorados en Televisión Española, ¿le decepcionaron mucho en el trato directo?No, en absoluto. Siempre se habla de mi distanciamiento con Isabel Pantoja, por ejemplo, pero yo le tengo un gran cariño. Se podría decir que esa es la relación más rara que he tenido, pero no por lo que vivimos, sino por lo que ocurre a día de hoy. Debería cuidar más a la gente que la quiere de verdad y que siempre ha estado ahí, incondicional. Con ella hice muchos especiales y fueron un éxito de audiencia espectacular.

También lo fue 'Cine de Barrio', su obra maestra, ¿cómo recuerda aquella época?Fui el creador de ese programa que fue una revolución social. Hacíamos audiencias cercanas al 40% de share y hay imágenes que pasarán a la historia porque pudimos llevar a los protagonistas de las películas.

Sin embargo, parece que aquel cine sigue denostado…

Esas películas son únicas, aunque fueron muy criticadas también en su momento. La creación de Cine de Barrio fue fundamental para que la gente mayor pudiera recordar y para que los jóvenes conocieran el cine de la época. Siempre hay que apostar por la cultura.

¿Le queda algo por hacer?Muchas cosas. Lo que sí sé, por ejemplo, es que no me voy a poner a presentar un informativo porque la gente me tiene vinculado al entretenimiento, a pesar de que dentro del periodismo también he entrevistado a políticos, etcétera.

¿Ha dicho que no a algún proyecto?Por supuesto, sobre todo en una época en la que podía escoger muy bien porque había mucha oferta.



¿Y alguno del que se arrepienta especialmente?Sí, participé en un reality show y me sentí engañado. Pensé que se iban a cumplir las condiciones que yo había firmado, pero no fue así. No creo que vaya a formar parte de ningún otro programa similar, la verdad.

Escuchándole me doy cuenta de que es todo un resiliente…

He sabido adaptarme a las circunstancias. Hay gente que prefiere no trabajar y otras que entendemos que la vida pasa por diferentes estadios. Esta enseñanza se la debo a Concha Velasco porque durante una entrevista reconoció que hubo un tiempo en que los directores más jóvenes no la llamaban y ella tuvo que contactar para que le hicieran una prueba.



Ya no quedan divas como ellas, ¿verdad?Es lo que hablábamos antes, todo ha cambiado tanto que es difícil encontrar a personajes en la prensa del corazón que susciten verdadero interés. Por eso hay que cuidar a las que tenemos con nosotros, aunque hablemos de sus cuestiones más íntimas.



Cuestiones, por cierto, de las que poco sabemos de usted…Yo creo que al público nunca le ha importado mi vida personal, aunque yo no tengo ningún problema en hablar sobre mis asuntos porque ni he matado, ni he hecho daño a nadie. Pero que yo no haya hablado sobre mis parejas o mis amores, no significa que no los haya tenido, obviamente. Hay parcelas que es mejor reservar.

¿Es usted feliz?Soy bastante feliz, pero la felicidad completa no existe y quien diga lo contrario no está diciendo la verdad. Es imposible ser feliz del todo con lo que ocurre a nuestro alrededor, con las circunstancias de cada uno y con las de la sociedad en general.