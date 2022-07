El Benidorm Fest tornarà amb més aforament, entrades a la venda, Nacho Cano en el jurat i Mónica Naranjo de presentadora

Aquest són les principals novetats anunciades en la posada de llarg del Benidorm Fest 2023, celebrada en el Passeig dels Tamarindos de Benidorm amb Chanel com a padrina al costat del compositor Nacho Cano, el president de la Generalitat, Ximo Puig; l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el president de la corporació de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, i la directora de Comunicació i Participació de RTVE, María Eizaguirre.

Després d'un balanç d'Eurovisió 2022, els organitzadors han avançat que la preselecció espanyola serà una de les més primerenques i els 'eurofans' de tot el món podran escoltar la cançó d'Espanya entre les primeres. La productora Bumerang continuarà encarregant-se de la producció de les gales.

Setze artistes, huit en cada semifinal, es pujaran a l'escenari del Benidorm Fest per a competir per alçar-se amb el micròfon de bronze i representar a Espanya en la 67 edició d'Eurovisió. Les quatre millors cançons de cada semifinal passaran a la gran final del dissabte.

La guanyadora la triarà un jurat presidit per Nacho Cano, com a encarregat d'emetre el vot expert, al costat d'un grup de professionals que estarà format per noms com Christer Bjorkman. El músic i productor suec ha sigut el director del Melody Festivalen durant 19 anys i el productor de l'American Song Contest.

Quant a la votació, es mantindrà el mateix sistema que l'any anterior: el 50% dels vots ho determinarà un jurat professional, amb "gran pes internacional", i el 50% restant eixirà de l'opinió del públic. La mitat d'aquest últim percentatge la determinarà el 'televoto' i l'altra mitat es fixarà per jurat demoscòpic.

MÓNICA NARANJO: "VAM TORNAR A ENAMORAR-NOS D'EUROVISIÓ"

Una de les claus de la segona edició és que Mónica Naranjo serà una de les presentadores. La cantant ha connectat en directe per videollamada des de Mèxic per a comunicar la notícia. "Jo estava desencantada amb Eurovisió, però enguany va ser alguna cosa màgic. Vam tornar a enamorar-nos del que significa l'escenari més important i el lloc més important de la música", ha manifestat, i ha augurat que les gales de 2023 seran més fortes, potents i espectaculars perquè "tard o d'hora" Espanya guanye Eurovisió.

Ara com ara, el nom de Mónica Naranjo és l'únic confirmat, per la qual cosa es desconeix si repetiran Alaska, Màxim Huerta o Inés Hernand. En el torn de preguntes, la directora de Comunicació de RTVE ha confirmat que no es tanquen a res.

De cara al públic, l'aforament del Benidorm Fest 2023 serà major que el de l'any passat. Els tècnics ja estudien com es durà a terme l'ampliació i pròximament s'anunciaran més detalls.

A més, s'ha confirmat que enguany eixiran a la venda entrades per a assistir de públic a l'esdeveniment, amb una forqueta de preus que se situarà entre 20 i 60 euros. Hi haurà algun tipus de 'pack' per als espectadors que vullguen assistir als tres 'xous', encara que hi haurà més informació després d'estiu.

Unes altres de les novetats són que durant la setmana del Benidorm Fest hi haurà un programa diari per a comentar-ho i que els participants del certamen participaran en una gala nadalenca de RTVE.

CHANEL CONVIDA A "VIURE L'EXPERIÈNCIA"

La presentació ha suposat el retorn de Chanel a Benidorm. Acompanyada del seu cos de ball, l'artista ha recordat el seu pas pel festival i tot el que li ha reportat Eurovisió a nivell professional. Encara que no ha descartat per complet participar en futures edicions del Benidorm Fest, ha advocat per deixar el lloc a altres persones perquè "visquen l'experiència".

Entre les autoritats, després de la firma del protocol de col·laboració, Puig ha destacat els valors de "universalitat, mediterraneitat, obertura i amabilitat" que representen al festival i a la Comunitat i connecten amb Eurovisió. Ha augurat que la pròxima edició serà "inoblidable" i ha assegurat que tots els que participen en el Benidorm Fest són "nostra millor targeta de presentació".

L'alcalde ha coincidit que "la il·lusió va volar" en la primera edició, "una aposta molt forta i molt valenta" en un moment encara complex per la pandèmia. Ha posat en valor l'aliança per a llançar aquesta nova marca i ho ha lligat a una destinació reconeguda internacionalment com Benidorm.

Al seu torn, el president de RTVE ha recordat que el passat festival va aconseguir "cridar l'atenció internacional" amb el format de selecció i implicar a "milions de jóvens" aconseguint un rècord d'audiència. Açò demostra, al seu juí, que s'ha aconseguit generar un moviment entorn d'Eurovisió que congrega a tots els públics.