Ángel Martín estalla contra la clase política en su informativo matinal: "Lo justo sería que ahora tú hicieses el esfuerzo y no los de abajo"

Ángel Martín ha compartido este martes su habitual informativo matinal. Sin embargo, este ha sido distinto a los demás, pues recogía el hartazgo que siente el cómico ante la gestión política en los últimos años.

Dos minutos le han bastado al humorista y autor de Por si las voces vuelven para expresar en Twitter el enfado que siente ante una sucesión de desgracias.

Martín opina que la sociedad se ha esforzado lo suficiente en este tiempo, pero no todo está en la mano del ciudadano, ya que buena parte del poder reside en el político, al que pide que tome acción.

Informativo matinal para ahorrar tiempo 19/07/22 pic.twitter.com/issjpYoGqA — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) July 19, 2022

"¿Qué ha pasado? Que todos llevamos más de dos años escuchando que tenemos que hacer 'un pequeño esfuerzo'. Primero fue un virus y tuvimos que 'hacer un esfuerzo' para quedarte en casa, gestionar el caos, aceptar ciertas reglas, aunque no se explicaran demasiado bien", ha avanzado.

"Después hubo nevadas que incomunicaron, volcanes que arrasaron casas... Pero hey, "hay que hacer un esfuerzo, os pedimos un esfuerzo". Va, hago el esfuerzo", ha añadido.

Martín ha enumerado algunos temas de la actualidad: "La luz, de repente, alcanzó ciertos precios que no tienen sentido y también 'se hizo el esfuerzo'. De repente, llega una guerra que pinta será interminable y claro, obliga a tener que pagar mucho más por el gas y por el combustible; hacemos bromitas con que comprar leche, huevos, melón y sandía es supercaro, pero hay gente que llega con el agua al cuello a final de mes".

El cómico ha opinado que es normal que la población esté "cansada" y que, si le recriminan que no se esfuerza lo suficiente, tiene que pensar que ya ha hecho bastante: "La solución no tengo ni idea de cuál es, pero dudo mucho que sea que tú no puedas comprar una sandía, ni encender el aire, ni poner gasolina". Unas palabras que han recibido más de 36.000 'me gusta'.