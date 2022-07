Investigan al vicepresidente de Junts por intimidar a una periodista de TV3 tras una entrevista a Borràs

El vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament Francesc de De Dalmases ha sido acusado de haber intimidado a una periodista del programa 'Faqs' de TV3 tras una entrevista a la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, el pasado 9 de julio. Ahora, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha pedido un informe a TV3 para esclarecer los hechos "en el menor tiempo posible".

Por su parte, el Grup de Periodistes Ramon Barnils abrirá un "procedimiento interno de investigación" a Dalmases, socio de la entidad al ser también periodista. "Leemos las informaciones con extraordinaria preocupación. Las actuaciones descritas están muy alejadas de los principios del Grup Barnils", señalan en un comunicado.

Y es que, según publicaron los medios 'Nació Digital' y 'elDiario.es', el vicepresidente de Junts, molesto por las preguntas que algunos periodistas habían hecho a Borràs -acusada de otorgar contratos a dedo- durante el programa, cogió a la trabajadora por la muñeca, la encerró en un camerino y le gritó mientras daba "golpes" al mobiliario, en una actitud definida por quienes presenciaron la situación como "violenta".

La actuación de Dalmases que denuncian los testigos

Los hechos se produjeron, según explicaron los testigos a estos medios, cuando dos trabajadores del programa se despidieron de Borràs y de su equipo tras la entrevista, en la cual la presidenta del Parlament se había mostrado visiblemente molesta. En ese momento, Dalmases fue hacia la periodista con quien había pactado la entrevista, la encerró en el camerino y comenzaron los gritos, que incluían "insultos".

En la sala, además de Dalmases y la periodista, estaban también la misma Borràs y otras dos personas: el adjunto al jefe de presidencia, Pep Elias, y el jefe de gabinete de la presidenta, Salvador Esteve. Otra trabajadora del programa, fuera de la sala, vio que no podía abrir la puerta porque estaba bloqueada por dentro y, ante los gritos, pidió ayuda a varios compañeros. La situación fue tal, que los testigos cuentan que incluso el regidor salió a ver qué pasaba porque el ruido llegaba hasta el plató.

Lo que supuestamente motivó a Dalmases a actuar de esta manera fueron las preguntas que algunos colaboradores del programa hicieron a Borràs durante la entrevista, relacionadas con la causa en la que se le acusa de haber fraccionado contratos para concederlos a dedo mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

De hecho, durante el programa, la presidenta del Parlament se mostró molesta y recriminó a los periodistas que la estuvieran sometiendo a "un juicio". En este sentido, denunció ser víctima de una "persecución política" y remarcó que no se podía dar por hecho que le fueran a abrir juicio oral, ya que la causa podía ser archivada.

Las 'no disculpas' de Dalmases

Tras conocerse los hechos, el director del 'Faqs', Pere Mas, contó en una entrevista en Rac1 que, aquel día, Dalmases no estaba "especialmente enfadado" y que era "relativamente normal" que los invitados se enfadasen cuando creían que la entrevista no había ido bien. Citando esta entrevista, el vicepresidente de Junts dijo en Twitter que "no había insultado ni intimidado a nadie", sino que había sido "una conversación breve" en la que planteó "discrepancias profesionales".

Davant de les afirmacions que s’han publicat, vull aclarir que no vaig insultar ni intimidar ningú. Va ser una conversa breu i des d’una perspectiva periodística vaig plantejar discrepàncies professionals. Aquí en parla el director del programa dos dies després a Rac1 👇🏽 pic.twitter.com/Y7M2aumRaQ — Francesc de Dalmases i Thió @JuntsXCat (@francescd) July 18, 2022

Sin embargo, más adelante, Mas rectificó y explicó también en Twitter que las informaciones publicadas en 'Nació Digital' y 'elDiario.es' eran ciertas y que él había "suavizado" los hechos en la entrevista en Rac1 por respeto a la decisión de la periodista afectada de no querer denunciar.

Davant les informacions que s'han publicat a https://t.co/hHQZpWNNEy i a https://t.co/Lk5Fs888MA vull aclarir que son certes.

Tal com s'explica, la persona afectada no ho volia denunciar i ho vaig respectar.

Per això vaig suavitzar l'incident a RAC1.

(1/3) https://t.co/FOF3GadRJh — Pere Mas 🎗 (@PereMas) July 18, 2022

Así, este martes, Dalmases ha publicado un mensaje en la red social en el que dice lo siguiente: "Ante las informaciones que se han conocido, lamento mucho el equipo del 'Faqs' se haya sentido molesto por mi actitud. Todo el que me conoce sabe de mi respeto hacia los medios de comunicación públicos de Cataluña. Pido disculpas a todo el que se haya podido sentir ofendido".

Davant les informacions que s'han conegut, lamento molt que l'equip del FAQS s’hagi sentit molest per la meva actitud. Tothom que em coneix sap del meu respecte cap als mitjans de comunicació públics de Catalunya. Demano disculpes a tothom qui hagi pogut sentir-se ofès. — Francesc de Dalmases i Thió @JuntsXCat (@francescd) July 19, 2022

Sobre los hechos se ha pronunciado también el Col·legi de Periodistes, que en un tuit ha pedido acabar con las "coacciones y agresiones a los periodistas" y califica de "intolerables" las informaciones publicadas. Además, añade que están "hartos de recuperar y recordar comunicados como éste", en relación a un documento adjuntado contra las agresiones a los profesionales de la información.

Prou coaccions i agressions als i les periodistes!!!. Informacions com les que publica @naciodigital i @eldiarioes són intolerables i ja estem farts de recuperar i recordar comunicats com aquest:

👇👇👇👇 https://t.co/jAgXfjJSAY — Col·legi de Periodistes de Catalunya (@periodistes_cat) July 18, 2022

El PSC y los 'comuns' llevarán los hechos al Parlament

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha calificado este martes de "actitud intolerable" la discusión de Dalmases con la periodista y ha afirmado que preguntarán sobre este asunto en la Comisión de la CCMA que tendrá lugar en la Cámara la semana que viene.

Desde los 'comuns', la diputada Susanna Segovia ha anunciado que su grupo también preguntará sobre este tema en la próxima Comisión de la CCMA. El portavoz del partido, David Cid, ha criticado las "disculpas ficticias" de Dalmases. "En realidad se está autojustificando, no se está disculpando", ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament.

Por su parte, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha dicho que "es imprescindible" aclarar los hechos "por la gravedad de las acusaciones" y que habrá que ver los resultados de las investigaciones de la CCMA y el Grup Barnils. También ha remarcado que, desde el Ejecutivo, "siempre defenderá la libertad de prensa y que todos los periodistas puedan ejercerla sin presiones, sean del medio que sean".