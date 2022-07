Bou renuncia a ser el candidato del PPC por Barcelona a las elecciones municipales

El regidor y presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, renuncia a ser el candidato del partido a las elecciones municipales del mayo de 2023. El propio Bou ya dijo hace unos dos meses, en una entrevista en 'Ràdio 4 y La2', que repetiría como candidato si el PPC le apoyaba más.

El empresario llegó a la política municipal a finales de 2018 para relevar al histórico Alberto Fernández Díaz en los comicios de 2019. Según fuentes próximas a Bou, el próximo miércoles el regidor hará una rueda de prensa para explicar los motivos de su renuncia.

En los últimos meses, Bou ha sido motivo de polémica por denunciar que su coche fue quemado de manera intencionada aunque la conclusión policial era que el fuego fue fortuito. Incluso, el jefe del PP en el Ayuntamiento de Barcelona puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Bou se mostró muy crítico con los resultados del PPC en las últimas elecciones en el Parlament del 14-F

Bou llegó a la política municipal de la mano del exlíder del PP Pablo Casado. Pero el regidor siempre ha querido poner en valor su independencia y el hecho de que no sea militante de los populares. De hecho, en marzo del año pasado llegó a afirmar que no descartaba ser el candidato de Vox o Cs por Barcelona. Y Bou se mostró muy crítico con los resultados del PPC en las últimas elecciones en el Parlament del 14-F. Incluso amenazó con dimitir si no había cambios inmediatos en el PP de Cataluña.