Joaquín Prat se adelanta a septiembre

Joaquín Prat se ha estrenado este lunes como presentador titular de 'Ya es mediodía'. Tras la inesperada marcha de Sonsoles Ónega a Antena 3, Mediaset podía haber optado por Marc Calderó como presentador habitual del formato en los periodos vacacionales. De hecho, Calderó ha estado al frente del programa durante la pasada semana.

Sin embargo, al final, en Telecinco no han esperado a septiembre. Y cuando este lunes ha acabado 'El Programa de Ana Rosa ' el propio Joaquín Prat se ha dado paso a sí mismo. Su rostro ya tiene protagonismo en la remozada cabecera de 'Ya es mediodía', donde ha comenzado a presentar con humildad pero, a la vez, seguridad. No obstante, el contenido de 'Ya es mediodía' es bastante similar al espacio de tarde que presentaba hasta ahora 'Cuatro al día' e incluso a 'El programa de Ana Rosa'. La única diferencia es que aquí cuando suena la música los colaboradores se ponen a bailar. No hay problema. Prat, en directo, baila bien.

Con esta decisión, Telecinco marca posiciones y empuja a que el formato vaya rodando con su nuevo conductor antes de que llegue la temporada alta de septiembre. En la televisión de hoy, no hay demasiado tiempo para esperar. Ni siquiera para romper la rutina de la audiencia en verano. La maquinaria de los grandes programas no se para para no perder la cita con la audiencia y que pueda ganar terreno algún canal rival.

Así Telecinco coloca ya al primer espada a los mandos de 'Ya es mediodía'. Y, así, su audiencia va asociando su imagen al programa en periodos de menor competencia. Además, de paso, esta decisión da unidad a la familia de presentadores de la mañana. Trueque de programas: Ana Tarradillos sale de moderar la mesa de actualidad de Ana Rosa y, también a partir de este lunes, lleva las riendas de 'Cuatro al día', en las tardes de Cuatro. Mientras que Prat se queda como el rostro que hila concordancia a toda la mañana de Telecinco.

La oferta matinal del primer canal de Mediaset cuenta con tantas caras que se puede terminar despistando a un espectador que no sabe si está viendo varios microformatos seguidos o un mismo magacín. Ahora se organiza a través de uno de los rostros más populares del magacín, Joaquín Prat. Periodista que en pantalla cuenta con una contundente seguridad y solvencia que no sólo resuelve cualquier imprevisto, sino que además transmite autoría a través de la cámara. Se implica con el directo con un punto de simpático cascarrabias que tan bien cala en la empatía de la audiencia y que servirá de contrapunto aliado de la propia Quintana en su retorno. Así Telecinco se adelanta a septiembre. Este año no pueden esperar, mejor sembrar desde ya.