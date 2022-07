Sale a la luz una foto de Aurah Ruiz sin filtros: así de diferente es la 'influencer' al natural

Aurah Ruiz está más feliz que nunca. La influencer se casó hace unas semanas con Jesé Rodríguez y ya viven su nueva aventura en Turquía, donde jugará el futbolista la próxima temporada. Sin embargo, ha salido a la luz una foto sin filtros de ella que puede causarle algún quebradero de cabeza.

La cuenta de Instagram denominada Belleza falsa, caracterizada por publicar imágenes de las famosas al natural en comparación con las que ellas cuelgan en sus redes sociales, ha sido la encargada de desvelar el verdadero rostro de Aurah Ruiz.

La comparación seguro que no le ha hecho gracia a la influencer, que no publica ni una foto sin maquillaje o filtros. Además, se puede observar todas las imperfecciones de su cara, dejando claro que nada tiene que ver con lo que muestra ella.

Por su parte, Jesé Rodríguez, su recién marido, siempre se ha mostrado a favor de que su chica enseñara su cara al natural. De hecho, en uno de sus vídeos se posicionó en contra de las operaciones estéticas que Ruiz se ha ido haciendo.

"Me alegro de que no haya salido el tema de la operación porque no te hace falta. Estás muy bien, eres superguapa y no sé por qué tienes que operarte", dijo delante de la cámara el futbolista.