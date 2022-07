Entrevista

Después de triunfar con el grupo Orishas, Yotuel Romero decidió emprender su camino en solitario. En solitario a medias, ya que sus canciones, al alimón junto a artistas como Beatriz Luengo -su mujer-, Original Elías u Omar Montes son auténticos éxitos que trascienden más allá del propio movimiento urbano, del que se le considera un auténtico líder. Con el polifacético artista hablamos, sin filtros, de todo: música, televisión, amor y, por supuesto, política, ya que, gracias a sus canciones y su activismo, se ha convertido en la voz del pueblo cubano fuera del país.

​¿Qué cuenta Lambo en Varadero?Es una oda a la prosperidad. Este single es una metáfora de las ganas que tenemos todos los cubanos de soñar desde la isla. Gritarle a los cuatro vientos que queremos una Cuba libre. Lambo en Varadero es Cuba libre.

Precisamente, leyendo los comentarios al videoclip, la palabra que más se repite es libertad.La gente necesita pensar que lo que viene después de este infierno que hemos vivido es algo lindo, porque ya más bajo no se puede caer, más destruidos no se puede estar. Lo que toca es el final de la dictadura y que Cuba renazca. De esa destrucción renacerá una isla bella, volverá a brillar esa perla del Caribe y resurgirá como el Ave Fénix, como dice la canción.



"'Patria y vida' es mi obra maestra. Me ha cambiado la vida por completo. No solo a mí, también a todos los cubanos en el mundo entero"

¿Cree que ese final está cerca?No estamos cerca del final, sino cerca del comienzo.

También dicen que, después de Patria y vida, este es un nuevo himno. ¿Qué hace falta tener para crearlos?Desde hace tiempo yo hago canciones que conectan mucho con el pueblo cubano. Ahora internet hace que las canciones lleguen mucho más directas, pero también es importante el momento histórico que vive Cuba. Lambo en Varadero y Patria y vida son canciones que han calado mucho en el sentimiento del cubano y lo ha hecho cambiar.

"Llegué en el 2000 a este país haciendo lo que se hacía en Cuba, y me preguntaban: '¿qué es eso?'. Y ahora todo el mundo hace esa música"

¿Su carrera es un antes y un después desde Patria y vida?Es mi obra maestra. Por supuesto que me ha cambiado la vida por completo. No solo a mí, también a todos los cubanos en el mundo entero. Siento que con Patria y vida logramos crear una canción que se convirtiera en el lema de la Cuba futura, de lo que le gustaría tener al cubano en su Cuba futura: patria y vida.

¿Se siente un referente para el pueblo cubano?No. Odio el liderazgo, así que yo solo me siento uno más. Intento cooperar con lo que puedo y tengo, que es mi música y mi repercusión.

Qué arma tan poderosa la música, ¿no? Usted lo sabe bien.Lo es. Para mí, la música es poder.

"'Contando lunares', de Don Patricio, que es una copia mala de Orishas, es lo mismo que hacíamos nosotros, pero mal hecho"

¿Y la utiliza como tal?Claro. Uso ese poderío musical por y para todos aquellos que no pueden hacerlo, hablo por los que no pueden. Mi música es el reflejo de lo que yo siento, pero también de lo que siente mucha gente. Todos los artistas somos capaces de captar sensibilidades que transformamos en canciones. Por eso los artistas trascienden tanto. Si te fijas, no se hacen apenas películas sobre la vida de actores, por ejemplo, pero sí de la vida de miles de artistas como músicos, pintores...

El cantante Yotuel Romero. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Larga vida al género urbano, del que usted es un referente?Qué me vas a contar a mí, que llegué en el 2000 a este país haciendo lo que se hacía en Cuba, y me preguntaban: '¿qué es eso?'. Y ahora todo el mundo hace esa música. Yo creo que Orishas fuimos unos visionarios, estábamos 20 años por delante de la música. Contando lunares, de Don Patricio, que es una copia mala de Orishas, es lo mismo que nosotros hacíamos, pero mal hecho.

"Me llaman de muchos 'realities', pero es importante saber escoger. En esta profesión lo más difícil no es decir sí, sino decir no"

¿Cree que mucha gente se ha subido al carro?Claro. Mira, C. Tangana, que me gusta muchísimo, me dijo que él vivió nuestra música y chupó mucho de Orishas. A mí me encanta que artistas de la talla de él hayan sido influenciados por mi música. Para mí, eso es una bendición.



Actor, compositor, productor, modelo... ¿Le queda algo por hacer?Te faltó una: ¡cocinero! (ríe). Soy aprendiz de todo y graduado en nada (ríe). A mí me encanta el hecho de apostar en la vida, de crear, de no tener miedo y lanzarte.

"Cuando yo salí en la televisión en España, hace veinte años, era el único negro que había"

Con lo de cocinero se refiere a 'MasterChef Celebrity'. ¿Le han tentado de algún otro programa de televisión?Me llaman de muchos realities, pero es importante saber escoger. En esta profesión lo más difícil no es decir sí, sino decir no. ¡Porque te tientan! Pero, como a mí el dinero nunca me ha movido, tengo capacidad de elegir y de hacer lo que realmente me gusta. A veces no me pagan nada, pero es lo que me gusta.

Eso tiene mucho que ver con algunas de sus colaboraciones, en las que apoya a artistas emergentes.Es que hay que ser humano. Hay muchos artistas que se creen cosas, y lo puedo entender, pero yo soy de la calle, del pueblo. Mucha gente me dice que hablo con seguridad... (Piensa) Mi seguridad es Dios.

"He sentido más racismo en Cuba que en España, porque el racismo no es donde lo sientes, sino donde más te duela"

Beatriz Luengo y usted forman una de las parejas de artistas más respetadas y exitosas. ¿Cuál es su secreto?La admiración es el eje de la magia. Aparte del gusto, del amor, de la pasión y de todas las cosas que tiene que haber, la admiración es lo que perdura toda una vida. El secreto de que una pareja dure mucho tiempo es que se admire mutuamente.

¿Cree que, en su caso, ahora el público en general le pone cara al artista? ¿O al menos ahora más que antes?Cuando yo salí en la televisión en España, hace veinte años, era el único negro que había. Te juro que voy por cualquier sitio de este país y me reconocen, porque cuando eres una mosca en un vaso de leche es muy fácil decir: 'por ahí va' (ríe).

YOTUEL ROMERO Cantante y actor. Cuba. 45 años. Expatriado a voluntad cubano que reside a caballo entre Miami y Madrid, empezó muy joven su carrera como músico en el país caribeño. Su primera banda fue Amenaza. Después, fue el líder del grupo de música urbana Orishas, con el que sacó cinco álbumes. Ya en solitario lanzó 'Patria y vida', convertida en himno y ganadora de un Grammy Latino a mejor canción de 2021. En televisión es conocido por 'Un paso adelante' y 'MasterChef'.