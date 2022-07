Mercedes Milá y Kiko Matamoros recrudecen su guerra tras las amenazas de "contar cosas" desconocidas de la periodista: "Me la sopla"

Movistar Plus

La guerra en forma de cruce de declaraciones entre Mercedes Milá y Kiko Matamoros continúa. La llegada a España del colaborador no ha traído la calma, más bien todo lo contrario, ya que este ha contestado a las duras declaraciones de la periodista con motivo a sus actitudes en Supervivientes.

En aquel momento, Milá se mostró muy crítica hasta el punto de llegar a cargar contra Matamoros. "Ese Kiko me enseñó una cara nueva y me hizo verle con otros ojos. Fue extraordinario. No sé si llega a tiempo de recomponer su familia y a algunos de sus amigos, pero seguro que sus padres, desde ese cielo deseado por todos, sonrieron y entendieron cada una de sus palabras pidiendo perdón", dijo la veterana periodista en sus stories de Instagram sobre el paso del colaborador por 'el puente de las emociones'.

Sin embargo, creía que Kiko "ha vuelto a las andadas" en el último programa. "Sus discusiones en esa convivencia tan hambrienta y complicada me han vuelto a revolver las tripas. Sus alardes de cultura, de conocimientos y de superioridad son desalentadores, y espero que los espectadores le saquen del concurso cuanto antes", pide.

La cosa no quedó ahí, sino que Mercedes le dedicaba una serie de calificativos que no dejan en buen lugar a Kiko. "Es un tipo chulesco, prepotente, vanidoso y con una certeza de ser mejor que nadie que lo hace solo tolerable a Jorge Javier Vázquez y cuatro más. Por desgracia tengo que admitir que el Matamoros del puente de las emociones ha sido un espejismo", creía la presentadora.

Ya fuera de competición, en Viernes Deluxe Matamoros reaccionó a estas palabras. "Podría contar cosas que modificaría la imagen que se tiene de ella. No voy a contestarla, la respeto y la he tenido mucho cariño", señaló.

#MercedesMila no rectifica ninguna palabra de sus declaraciones hacia #KikoMatamoros: "todo, palabra por palabra".

Unas palabras que han trasladado a la periodista, que no se retracta de lo que había comentado del él anteriormente, ni se ve afectada por la amenaza velada del colaborador: "¡Me la sopla!".