Marta Peñate se rompe al hablar con su madre desde 'Supervivientes': "Por fin está orgullosa de mi paso por un concurso"

Este viernes 15 de julio, Telecinco emitió las nominaciones de Supervivientes 2022. Estas tuvieron una mecánica distinta a las nominaciones previas, pues contó con dos inmunes después de que Marta Peñate e Ignacio de Borbón ganaran ex aequo el liderazgo semanal tras superar el record de resistencia en la prueba de la noria.

Además, Marta Peñate tuvo la oportunidad de hablar con su madre Pilar en una emotiva llamada que sacó el lado más tierno de la canaria. La concursante ha recibido la esperada llamada en al zona de nominaciones. Nada más escuchar su voz, la canaria ha roto a llorar. "¿Estás orgullosa de mí?", le preguntó, en cuanto pudo.

"Estoy nmuy orgullosa, cariño, no te puedes ni imaginar cuanto. Enhorabuena, porque estás haciendo un concurso maravilloso. Esta vez sí. Me encanta. Yo estaba sufriendo muchísimo y dije 'este concurso no lo voy a ver, porque para ver a mi hija sufriendo y pasando hambre…', le ha dicho ella.

"Sin embargo, no me he perdido ni un solo segundo, cariño, porque lo estás haciendo tan bien, estás arriesgando tanto. He sonreído, he reído, me he entretenido…". Muy emocionada, Marta le ha asegurado a su madre, que si no gana, su premio será que su madre se sienta orgullosa de un reality suyo.