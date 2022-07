El orgullo de ser los locos de los perros

Nos gustan mucho los perros. Estamos prontos para agacharnos a prodigar caricias; con la sonrisa esbozada por dentro y por fuera al verlos correr en un estallido de pura alegría; incapaces de digerir daño alguno hacia ellos; conocedores de que cada uno de ellos es un individuo único y valioso. Somos eso que llaman los locos de los perros. Bien lo sabemos, así nos lo han dicho amigos, familiares, compañeros o vecinos. Con esas mismas palabras u otras parecidas; con cariño, exasperados e incluso de forma insultante. Y cuando no se atreven a formularlas en voz alta, lo sentimos. Sabemos que lo piensan.

Hace años y con la mejor de las intenciones me dijeron que si llenaba mis redes sociales de perros y gatos nadie me iba a tomar en serio como escritora y periodista. Un reproche velado a mi pasión, que no es, ni por asomo, la única que tengo.

Sí que somos los locos de los perros. Son importantes para nosotros, nos ayudan a construir nuestra felicidad cotidiana. Lo sabemos, lo asumimos y cada vez más defendemos con orgullo nuestra sana locura; esa enajenación nada transitoria que se traduce en una mayor sensibilidad y empatía, que a nadie daña y a algunos ayuda.

Todos aquellos que cuidan sus canes para siempre, que se preocupan por conocerlos, por respetar sus necesidades, somos de una misma tribu, heterogénea y cada vez más numerosa, a la que no le preocupa mostrar su amor por el animal que el hombre más y mejor ha moldeado según sus deseos, el que es más compañero.

Bienvenidos sean los locos de los perros que asumen con responsabilidad su insania.